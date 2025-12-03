Тръмп и Лула де Силва обсъдиха митата и организираната престъпност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва обсъдиха търговията, икономиката и борбата с организираната престъпност в разговор по телефона снощи, обявиха и двете страни, цитирани от световните агенции.

В изявление пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че двамата президенти са обсъдили и санкциите – очевидна препратка към мерките на неговата администрация срещу бразилската съдебна система във връзка с делото срещу бившия президент от десницата Жаир Болсонаро, посочва Ройтерс.

Тръмп заяви, че той и Лула са имали „чудесен разговор“. „Говорихме за търговията. Говорихме за санкциите, защото, както знаете, аз наложих санкции във връзка с определени събития, които се случиха“, добави американският президент.

В по-късна публикация в социалните мрежи Тръмп написа, че очаква с нетърпение да се срещне и да разговаря с Лула в близко бъдеще, като добави, че „това новосъздадено партньорство ще донесе много ползи!“.

В изявление на канцеларията на бразилския президент се казва, че Лула е благодарил на Тръмп за решението му да премахне допълнителните мита върху вноса на бразилски стоки в САЩ, включително кафе и говеждо месо, и се добавя, че Бразилия се стреми да постигне напредък в преговорите за продуктите, които все още са засегнати от митата.

Миналия месец Тръмп отмени 40-процентовите мита върху някои бразилски хранителни продукти, като какаото и плодовете, които той въведе през юли, за да накаже Бразилия за съдебното преследване на бившия президент Болсонаро, който е съюзник на Тръмп.

По време на 40-минутния разговор, който канцеларията на бразилския президент определи като „много продуктивен“, Лула също така е подчертал, че е спешно необходимо да бъде засилено сътрудничеството със САЩ в борбата с международната организирана престъпност.

Лула и Тръмп се споразумяха да разговарят отново скоро, се казва още в изявлението, пише БТА.