Тръмп към племенника си, който има син с увреждания: Може би трябва да го оставиш да умре

Племенникът на Доналд Тръмп - Фред Тръмп III - отвърна остро срещу чичо си, след като президентът използва някои обидни думи в последната си публикация в социалните мрежи.

В късна вечер на 27 ноември, в поредната си тирада в Truth Social, Доналд саркастично нападна "граждани" и "патриоти", които според него били "просто адски тъпи", когато ставало дума за имиграцията. В публикацията си той се прицели конкретно в сомалийската общност в Минесота и управителя на щата, демократът Тим Уолц, който беше кандидат за вицепрезидент през 2024 година.

"Сериозно изостаналият губернатор на Минесота, Тим Уолц, не прави нищо - било от страх, некомпетентност или и двете", написа президентът.

Дни по-късно Тръмп затвърди думите си пред журналисти на борда на Air Force One.

Когато репортер му напомни, че "много американци смятат думата "retarded" ("изостанал/бавноразвиващ се") за обидна", 79-годишният Тръмп само кимна: "Да, мисля, че нещо му има, абсолютно, да. Мисля, че нещо му има."

На 20 ноември, в X, Фред отвърна: "Като родител на млад възрастен със сериозни увреждания, използването на думата, започваща с "r" никога не е приемливо и е много болезнено. До какво положение сме стигнали като държава, че изобщо трябва да го обсъждаме?"

26-годишният син на Фред, Уилям, е роден с генетично увреждане, като е невербален и се придвижва в инвалидна количка.

Фред Тръмп III, на 63 години, е син на покойния по-голям брат на президента - Фред Тръмп младши. Миналата година той публикува мемоара "All in the Family: The Trumps and How We Got This Way", в който обвинява чичо си, че е използвал расистки изрази пред семейството. В книгата Фред твърди още, че Тръмп е казал, че "би било по-добре синът му да умре".

В мемоара Фред описва среща с президента през май 2020 г. - тогава още в първия си мандат. Това, което очаквал да бъде кратко ръкостискане, се превърнало в 45-минутна дискусия в Овалния кабинет с активисти за хора с увреждания и тогавашния секретар по здравеопазването Алекс Азар.

"Мислех, че е бил докоснат от историята на докторите и семействата, които бяха там. Но грешах", пише Фред.

Той твърди, че чичо му му казал: "Тези хора… В състоянието, в което са, с всички разходи… може би е по-добре просто да умрат."

Фред разказва и за друго посещение при чичо си. Той споделил, че медицинският фонд за сина му може да има нужда от още помощ - фонд, в който президентът по-рано беше дарявал.

Според Фред Тръмп му отговорил: "Не знам. Той дори не те разпознава. Може би трябва просто да го оставиш да умре и да се преместиш във Флорида".

Говорителят на президента, Стивън Чънг, нарече всичките тези обвинения "лъжи, които са напълно опровергани", заявявайки пред People: "Това е напълно измислено и е фалшива новина от най-висока степен. Всеки, който познава президента, знае, че никога не би използвал такъв език."