Стачката на таксиметровите шофьори в Атина ще продължи до петък

Таксиметровите шофьори в област Атика, където е разположена столицата Атина, удължиха стачката си до петък, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Стачката, която започна вчера, първоначално беше обявена за 48 часа и трябваше да завърши утре сутрин. С днешното решение обаче Общогръцката федерация на професионалните таксиметрови шофьори обявява нова 24-часова стачка.

Исканията на стачкуващите са за отлагане до 2035 г. на задължението всички новорегистрирани таксиметрови автомобили да са електрически. Мярката следва да влезе в сила от началото на 2026 г. Шофьорите настояват също за мерки срещу нелоялната според тях конкуренция от страна на многонационални приложения и коли под наем с шофьор, за увеличаване на тарифите, за нови преговори за разрешаване на движението на таксита с пътници по бус лентите и др.

Синдикатът предупреди, че планира протестни действия и след коледните празници, съобщава телевизия Скай.

Вчера в рамките на стачката атинските таксита организираха шествие до парламента.

По-рано през деня пред входа на гръцкото Министерство на транспорта е имало напрежение между полицията и стачкуващи шофьори, които се опитали да проникнат в сградата, за да разговарят с представители на ведомството. В отговор силите за борба с безредиците са употребили ограничено сълзотворен газ. /БНР