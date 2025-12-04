Тръмп може да изостави както Русия, така и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е между чука и наковалнята. Камъкът, който е огромен и очевидно не може да се премести, е Русия. Твърдото място е Украйна и европейските страни, които стоят решително до нея, пише The Telegraph.

Американският президент обеща да уреди войната в рамките на 24 часа от встъпването си в длъжност, а по-късно удължи този срок до 100 дни. Но вече са минали около 317 дни от втората му инаугурация, а руската инвазия в Украйна не показва признаци на забавяне.

Американският президент се колебаеше дали да накаже Москва, или Киев за това, че пречат на опитите му да разреши войната, която продължава вече почти четири години.

След като Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се върнаха във Вашингтон без споразумение, ще трябва да се вземе решение какво да се прави оттук нататък от американска гледна точка.

Предстоящият избор ще предизвика тревога в европейските столици и Москва, докато политиците и официалните лица чакат отговора на Тръмп. Циркулираха слухове, че Володимир Зеленски е готов да се срещне с американските пратеници за мир след разговорите им с Владимир Путин.

Украинският президент обаче напусна международното летище в Дъблин без предупреждение малко след 22:00 часа във вторник вечерта, за да се прибере у дома през Полша. Нито Кушнер, зет на американския президент, нито Уиткоф, негов партньор в голфа и преговарящ за мир, не казаха нищо след повече от пет часа, прекарани в Кремъл.

Вместо това чухме Юри Ушаков, дългогодишен съветник по външна политика на Путин, който заяви, че по време на маратонските преговори не е постигнато никакво споразумение.

Миналият месец Русия и САЩ се споразумяха за 28-точен мирен план, който според Франция се равнява на „капитулация“ за Украйна. Той включваше намаляване наполовина на украинската армия, забрана на страната да се присъедини към НАТО и предаване на Путин на по-голямата част от замразените руски активи, както и пълна собственост върху регионите Донецк и Луганск в Донбас.

През седмицата, предшестваща преговорите в Москва, американски и украински официални лица работиха върху нова рамка, по-приемлива за Киев. Този нов документ обаче не успя да намери почти никаква обща основа между максималистичните искания на Русия и желанието на Украйна за „мир без унижение“.

Натиск върху Путин

Най-логичният резултат от всякакви дискусии в Белия дом е появата на „тояга“, с която да се наложи на една от страните, участващи във войната.

Въпреки критиките от страна на съюзниците на Украйна, американският президент не се поколеба да използва този тояга, за да принуди Киев да се подчини. Но след като направи същото и с Москва, не може да се предположи какъв курс на действие ще избере.

От една страна, Белият дом може да преразгледа съществуващата стратегия – предпочитана от Украйна и Европа – за засилване на натиска върху Путин да преговаря добросъвестно.

Руският президент се върна на масата за преговори едва когато стана ясно, че Тръмп е готов да продаде на Зеленски ракети „Томахок“ с голям обсег, способни да поразят Москва.

По същото време Вашингтон наложи и първите нови санкции – насочени срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ – откакто Джо Байдън напусна поста си.

Пръчката подейства.

Както вече знаем от изтеклите телефонни разговори между Уиткоф и Ушаков, точно по това време Путин реши, че е дошло време да се върне на масата за преговори и предложи разговор с Тръмп.

Но ден след телефонния разговор между руския и американския президент през октомври, Тръмп каза на Зеленски, който беше на посещение в Белия дом, че не е готов да продаде Томахоукс на Украйна.

Изглеждаше, че обещанието на Путин да работи по мирно споразумение беше достатъчно, за да се предотврати нещо, което можеше да бъде много трудно за Москва.

В следващите дни Украйна и нейните европейски съюзници ще призоват г-н Тръмп да преразгледа тази стратегия, с надеждата да се увеличи натискът върху Кремъл да разгледа най-новия мирен план.

Американският президент обаче е известен като нетърпелив човек.

Той вече е закъснял с повече от 200 дни с обещанието си да сложи край на войната, която, според него, не би започнала, ако Байдън не го беше победил на президентските избори през 2020 г.

Отказ от процеса

Има реална възможност г-н Тръмп да реши да се оттегли от центъра на мирните преговори и да се откаже от войната, за да се съсредоточи върху по-важни вътрешни приоритети като имиграцията или предизвикателствата във външната политика, като Китай и Венецуела.

Малко след изтичането на информация за 28-точков план, изготвен от Русия и САЩ, Тръмп постави краен срок до Деня на благодарността, в който Украйна да приеме условията му.

Ако Киев не се съгласи, Вашингтон ще спре да споделя разузнавателна информация и ще прекрати доставките на оръжие.

В миналото подобни решения на Белия дом, или дори просто липсата на средства, се оказаха пагубни за украинските сили, които се сражават на фронта.

И Украйна, и Европа ще се надяват, че Тръмп няма да повтори този курс на действие, което означава, че лидерите на континента ще трябва да поемат тежестта на подкрепата за Киев.

Това би довело до бавно изтощаване на Украйна и би наложило трудни решения дали да продължи да води война за националното си оцеляване, или да приеме некачествен мир, оставяйки страната уязвима за нова инвазия.