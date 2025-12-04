Реал се върна на победния път, Мбапе с два гола

Реал Мадрид се наложи над Атлетик Билбао с 3:0 като гост в изтеглен мач от 19-ия кръг в испанската футболна Ла Лига. С успеха Реал прекъсна серията си от три поредни равенства в шампионата, като събра 36 точки, доближавайки се на една от лидера във временното класиране Барселона, който има 37.

Атлетик Билбао допусна трета загуба в последните си пет мача и заема осмо място в подреждането с 20 точки, колкото има и седмият Хетафе, който обаче е с мач по-малко.

Килиан Мбапе се отличи с две попадения за гостите. Френският национал донесе преднина на мадридчани още в седмата минута на двубоя, възползвайки се от подаване на Трен Александър-Арнолд, като две по-рано пропусна още една изгодна възможност.

В 42-ата минута той асистира за втория гол за Реал Мадрид, дело на сънародника му Едуардо Камавинга след точен изстрел с глава. Пак Мбапе се разписа в 59-ата минута, правейки резултата 3:0, а малко преди това се наложи принудителна смяна заради контузия на Александър-Арнолд.

Първенство на Испания по футбол, изтеглени срещи от 19-ия кръг в Ла Лига:

Атлетик (Билбао) - Реал (Мадрид) - 0:3

от вторник:

Барселона - Атлетико (Мадрид) - 3:1

Начело във временното класиране е Барселона с 37 точки, пред Реал Мадрид с 36, Виляреал с 32 и Атлетико Мадрид с 31 точки. Следват Бетис и Еспаньол с по 24 и други.