Новият свят: Лява депутатка сваля германски знамена от къщи, пропагандирали фашизъм

Във видеото тя все още държи "плячката" си. В клип в Intsgram комисарят по равенство на провинция Мекленбург-Западна Померания, политикът от Лявата партия Венке Брюдгам, се хвали, че е свалила знамето на Германия от няколко къщи и гордо го показва в ръцете си. Според нея германските знамена означавали... фашизъм.

Операторът пита Брюдгам:

"Какво беше първото нещо, което направи днес?", а тя отговаря: "Когато пътувах насам, забелязах тези неща да висят навсякъде в моя град. Затова излязох от колата и ги събрах."

Обяснението, което Брюдгам, е меко казано нелепо.

"Всеки, който окачва германски знамена на празни къщи в тези времена, не иска да покаже, че харесва страната си, а в крайна сметка иска да пропагандира национализъм и по този начин ясно да призовава към фашизъм", казва тя във видеото.

Разбира се, коментарът ѝ предизвика гняв в Германия. Това накара Брюдгам, която е и комисар по въпросите на жените в правителството в Шверин, да публикува изявление следобед под значителен натиск. Тя твърди, че е направила изявлението единствено като частно лице, а не в качеството си на държавен комисар.

"Изрично се извинявам за поведението си; това беше тежка грешка. Поддържам нашите фундаментални либерално-демократични ценности", заяви тя, като добави, че е "убедена, че не трябва да позволяваме конституционните символи на Федерална република Германия да станат жертва на врагове на конституцията."

Себастиан Ланге, техен съпредседател в областната асоциация на Предна Померания-Рюген, каза пред BILD, че видеото е заснето по време на среща на членовете в Берген на Рюген.

"На срещата екипът за социални медии се обърна към членовете и спонтанно засне видеоклипове."

Възможните нарушения включват кражба и материални щети

Политикът от Лявата партия (която е била председател на провинцията в продължение на пет години до 2022 г.) наистина е взел знамената. Представителят на полицейския синдикат в Хамбург, Томас Юнгфер, смята, че кражбата и евентуалните материални щети са възможни нарушения. Той каза пред BILD:

"Всеки, който къса германски знамена, очевидно не се интересува много от страната си. Г-жа Брюдгам бърка патриотизма с национализма и е в капан в собствения си мироглед."

Въпросът все още не е приключил за Брюдгам. В отговор на запитване на BILD, нейният шеф, министърът на правосъдието Жаклин Бернхард, заяви:

"Като член на държавното правителство, аз приемам и очаквам, че човек стои на основата на Основния закон и уважава символи с конституционен статут. Обвиненията срещу г-жа Брюдгам в момента се разследват на няколко нива."

Според информация на BILD, дори държавната канцелария на министър-председателя Мануела Швезиг от Социалдемократическа партия е замесена.

Опозицията иска оставката на Брюдгам. Лидерът на ХДС в Мекленбург-Предна Померания Даниел Петерс заяви пред BILD:

"Считам г-жа Брюдгам за неприемлива."