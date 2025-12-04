Пентагонът е прекъснал контакта на американски военни с Германия

Според началника на германската армия, Пентагонът е "прекъснал контакта" между американски служители в областта на отбраната и техните германски колеги.

Съединените щати традиционно третират Германия като един от най-важните си европейски съюзници. Смята се, че около 35 000 войници са разположени в германски бази като Рамщайн и Щутгарт, които служат като плацдарми за американски операции в Африка и Близкия изток.

След завръщането на президента Тръмп на власт през януари отношенията между страните станаха значително по-хладни.

Външно Фридрих Мерц, германският канцлер, се държи смело, стремейки се да установи това, което изглежда като сърдечни лични отношения с Тръмп.

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, който пое командването на германската армия през октомври, обаче публично изрази широко разпространените опасения, че военното партньорство започва да се разпада.

В интервю, проведено няколко седмици преди повишението му, публикувано от американското списание The Atlantic в понеделник, Фройдинг каза, че преди е можел да обменя текстови съобщения с американските си колеги "денем и нощем", но каналите сега са "прекъснати, наистина прекъснати".

54-годишният Фройдинг каза, че е израснал близо до американската военна база в Графенвьор в югозападна Германия и е смятал американското военно присъствие за символ на западния ред за сигурност още от тийнейджърските си години. Сега обаче той вижда признаци, че този ред започва да се разпада, като например когато САЩ не са предупредили германците, че спират доставките на оръжие за Украйна през юли.

Фройдинг каза, че сега трябва да разчита на германски дипломати във Вашингтон, където "има някой, който се опитва да намери някого в Пентагона", за да бъде в течение на отбранителните планове на съюзника си.

Публично няколко висши служители от администрацията на Тръмп посочиха бързо нарастващите военни разходи на Германия като модел, който други европейски държави да следват.

Разочаровано от трудността при бързото увеличаване на производството на оръжие, правителството в Берлин започна да насърчава други клонове на затруднената си индустриална база да работят с отбранителния сектор.

Във вторник министерството на отбраната проведе среща на върха с бизнес лидери, представляващи някои от най-големите производители в страната.

Катерина Райхе, министърът на икономиката, обяви "платформа за намиране на партньори", която ще има за цел да свърже свободния капацитет в слабо представящи се сектори като автомобилостроенето с търсенето в оръжейната индустрия.

Ханс Кристоф Ацподиен, ръководител на групата BDSV за производители на отбранителна техника, заяви, че има спешна нужда от „увеличаване на мащаба“, но предупреди, че ще бъде трудно да се пренасочат работници, машини и фабрики от други индустрии.

"Разбира се, има много хора в индустрията за автомобилни части, които се надяват, че могат да приложат капацитета и ресурсите си в отбраната", каза той. "Но винаги трябва да се казва, че мащабът на производството и методите на работа са различни, така че винаги трябва да се предупреждава, че този процес няма да бъде лесен."