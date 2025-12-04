Pantone: Цветът на 2026 година е… облачно бяло

Улавянето на културния дух на времето и тенденциите за предстоящата година е трудна задача, но всяка година Институтът за цветове Pantone избира цвят, който да направи точно това. За следващата 2026 година институтът се е спрял на нюанс на бяло, наречен "Cloud Dancer“.

Институтът, който се смята за водещ авторитет по отношение на цветовете, прогнозирането на тенденции и консултирането на марки, описа нюанса като "вълнисто, балансирано бяло, пропито с усещане за спокойствие“.

С засилването на влиянието на технологиите върху ежедневието, Cloud Dancer представлява "успокояващо влияние в едно трескаво общество, преоткривайки стойността на премереното обмисляне и тихото размишление“, каза пред CNN Лиатрис Айземан, изпълнителен директор на института.

Цветът символизира новото начало и "символи желанието ни за ново начало“, каза Айземан.

За екипа от експерти на института всичко се филтрира през призмата на цвета. Така че всяка година от 1999 г. насам програмата се стреми да "подчертае как това, което се случва в нашата макрокултура в даден момент, се изразява чрез езика на цвета“, каза пред CNN Лори Пресман, вицепрезидент на института.

За да изберат цвят на годината, те пресяват текущи културни, политически и стилови препратки, спират на цветово семейство и след това се фокусират върху точния нюанс – обръщайки голямо внимание и на името му.

"Името на цвета е от решаващо значение. В момента, в който чуете име, описващо цвят, веднага си представяте съответния образ“, обяснява Пресман и добавя - прецизен нюанс на бялото, с неговия "равномерен баланс от студени и топли подтонове“, е внимателно подбран.

"Ако бяхме избрали бяло, което е оптически по-ярко, това не само щеше да отнеме от естественото усещане, честността и автентичността, които търсим... то почти говори за стерилност и изолационизъм, защото е студено“, каза Пресман.

Докато различните нюанси на бялото отдавна са повсеместни в модата, Cloud Dancer въплъщава по-специално развяващи се силуети и естествени материи като пера, каза Айземан.

Някои от тези тенденции вече са налице. Много пера бяха представени на тазгодишната Met Gala, включително, най-запомнящото се, на 5,5-метровия шлейф на необикновената бяла рокля на Даяна Рос.

Роклята на Louis Vuitton на Ема Стоун на филмовия фестивал във Венеция беше с балончест подгъв, докато певицата и автор на песни Розалия предпочиташе едри, изчистени, бели дизайни, докато промотираше аплодирания от критиката си албум "Lux“ миналия месец.

Предишни избори за цвят на годината на Pantone включваха Mocha Mousse за 2025 г., "меко кафяво, вдъхновено от сетивна и успокояваща топлина“ и Peach Fuzz, „лек, плодов тон, който внушава мир и спокойствие“, през 2024 г.