Голямата авария на "Топлофикация" остави без парно и три големи болници

Тази сутрин възникналата авария в столичния квартал “Лагера” остави хиляди домакинства без парно и топла вода.

Оказва се, че аварията е по-голяма и е обхванала и трите най-големи болници в района - ВМА, "Александровска" и "Майчин дом".

Пробиви на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм на ул. "Баба Илийца" и на главно стебло с диаметър 600 мм в двора на "Александровска болница", налагат спиране на топлоподаването в част от южните квартали в София, съобщи ТЕЦ-София.

жк. ,”Лагера“, част от жк. ,”Хиподрума“ /между бул. ”Цар Борис Ⅲ“, бул. “Академик Иван Гешов“, ул. “Найден Геров и ул. “Софийски герой“/,кв. “Крива река“, част от кв. ”Буката” /между бул. ”Пенчо Славейков”, ул. ”Христо Станчев”, ул. “Доспат“, бул. “Прага“, бул. ”Патриарх Евтимий” и бул. ”Витоша”/, кв. “Иван Вазов“, част от кв. ,,Лозенец“ /между бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. “Ралица“, ул. “Бисер“ и бул. “Черни връх“/, жилищна група “Южен парк“, кв. “Здраве“, част от МА – I-ва и II-ра Хирургии, "Майчин дом", "Св. Екатерина", Педиатрия на ул. “Хан Персиян“, Кожна и Нервна клиники, хотел “Медик“, Ректорат и Патоанатомия.

Наличните аварийни екипи са на място и започват работа по изолиране, дрениране и отстраняване на пробивите с цел по-бързо възстановяване на услугата. / БТА