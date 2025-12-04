IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Разследване: Путин е морално отговорен за смъртта на британка

Жената е станала съпътстваща жертва на отравянето с "Новичок" на Сергей и Юлия Скрипал

04.12.2025 | 15:45 ч. 28
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Президентът на Русия Владимир Путин носи моралната отговорност за смъртта на британска гражданка, която беше съпътстваща жертва на отравянето с нервнопаралитичното вещество „Новичок“ на бившия руски двоен таен агент Сергей Скрипал и на неговата дъщеря Юлия. Това е заключението от независимо разследване, оповестено днес.

Даун Стърджес, която беше на 44 години, беше засегната случайно от действието на „Новичок“ през 2018 г. няколко месеца след опита за отравяне на Скрипал и неговата дъщеря в Солсбъри в Англия. Жената е била отровена с веществото чрез шишенце за парфюм, което тя намерила случайно в Солсбъри. 

Във връзка със заключенията на разследването британското министерство на външните работи обяви, че е извикало за обяснения руския посланик във Великобритания Андрей Келин.

"Докладът от разследването потвърди онова, което британското правителство смяташе от дълго време,  а именно, че безотговорното използване от Русия на невротоксичен агент на британска територия е причинило смъртта на една британска гражданка“, се казва в изявление на британското външно министерство.

То изисква от Русия да преустанови кампанията си на враждебни дейности спрямо Обединеното кралство и НАТО.

Министерството също така обяви, че Лондон въвежда санкции срещу цялото руско военно разузнаване. Санкции са наложени и на осем представители на руското военно киберразузнаване, които са работили за руското военно разузнаване. Санкционирани са и трима офицери от руското военно разузнаване, отговорни за организирането на враждебна дейност в Украйна, пояснява Ройтерс.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

