Евродепутат: Управляващите използват работещите българи като "дойна крава"

Няма значение дали на площада на 1 декември излязоха 20 или 30 000 души, те наистина бяха много. В Европарламента питаха дали протестът е срещу еврото. Малка част са били срещу еврото. Този протест има своето значение, има отрезвяване. Видяхме резултата - да не се вдига данъчната тежест, това засяга младите хора. Това коментира евродепутатът от ГЕРБ-СДС/ЕНП, Илия Лазаров в студиото на "Денят ON AIR".

Дали протестите ще продължат с такава мощ, зависи от поведението на нашите политици, дали ще ги предизвикат, на мнение е евродепутатът.

"Някои смятат, че това е последен опит на Русия да спре въвеждането на еврото. Факт е, че Русия има интерес. Винаги може да се направи рязък завой в последния момент, независимо, че не всичко ще бъде легитимно. Не могат да ни изкарат от Еврозоната, но ние можем да излезем. С едно политическо решение, понякога има такива революционни действия", каза Лазаров в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му всяко решение за предсрочни избори би било предателство към интересите на България.

Евродепутатът изтъкна, че хората в парламента са статуквото, а част от тях ще се опитат да яхнат протестите.

"Много хора казват, че Радев ще опита да оглави политическо движение. Големият проблем, който ще срещне, ако го предприеме - ще намери мандатоносители, и след това в листите трябва да напише 240 имена. Ако са хора, които досега не са били, ще бъде изненадан от много от тях", предположи Илия Лазаров.

Той разкритикува управляващите, че използват работещите българи като "дойна крава" с увеличаване на данъците.

Войната в Украйна

Във връзка с изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че Европа изостава по отношение на войната в Украйна и призивът да последваме примра на Тръмп, евродепутатът посочи големият проблем според него - не се говори в един глас.

"Държим се малко като запалянковци - да дадем, но да не участваме. Трябва да се опитаме да я прекратим войната, говорили сме, че ще бъде по линия на прикосновението - естествено е руснаците да искат повече, украинците няма да дадат", каза Лазаров.

Според госта за последните 2 години ситуацията около очаквания мир се е променила.

По думите му, ако се постигне споразумение, Зеленски става излишен, и той няма интерес от това. От друга страна Путин ще бъде победител една година, след това ще трябва да решава икономически въпроси.

"И двете страни имат интерес войната да продължи", убеден е Илия Лазаров.