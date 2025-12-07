Япония е изправена пред криза, свързана с деменция

Миналата година над 18 000 възрастни хора, страдащи от деменция, са напуснали домовете си и са се изгубили в Япония. Почти 500 от тях са били намерени мъртви. Полицията твърди, че подобни случаи са се удвоили от 2012 г. насам, което подчертава нарастващото напрежение в най-старото общество в света, пише Би Би Си.

Кризата се утежнява допълнително от намаляващата работна сила и строгите ограничения за чуждестранните работници, които идват да предоставят грижи.

Японското правителство определи деменцията като едно от най-неотложните си политически предизвикателства, като Министерството на здравеопазването изчислява, че разходите за здравни и социални грижи, свързани с деменцията, ще достигнат 14 трилиона йени (90 млрд. долара; 67 млрд. лири) до 2030 г. – увеличение от 9 трилиона йени през 2025 г.

В най-новата си стратегия правителството даде сигнал за по-силно ориентиране към технологиите, за да облекчи натиска.

В цялата страна хората използват GPS системи, за да проследяват тези, които се скитат.

Някои региони предлагат преносими GPS устройства,

които могат да предупреждават властите в момента, в който човек напусне определена зона.

В някои градове служителите в магазините за бързо обслужване получават известия в реално време – нещо като общностна мрежа за безопасност, която може да локализира изчезнало лице в рамките на няколко часа.

aiGait на Fujitsu използва изкуствен интелект за анализ на позата и начина на ходене, за да открие ранни признаци на деменция – влачене на краката при ходене, по-бавни завои или затруднения при стоене – и генерира скелетни контури, които лекарите могат да прегледат по време на рутинни прегледи.

„Ранното откриване на възрастови заболявания е от ключово значение“, казва Хиденори Фудживара, говорител на Fujitsu. „Ако лекарите могат да използват данни за заснемане на движението, те могат да се намесят по-рано и да помогнат на хората да останат активни по-дълго.“

Междувременно изследователи от университета Васеда разработват AIREC, 150-килограмов хуманоиден робот, проектиран да бъде „бъдещ“ болногледач.

Той може да помага на хората да си обуват чорапи, да разбъркват яйца и да сгъват пране. Учените от университета Васеда се надяват, че в бъдеще AIREC ще може да сменя памперси и да предотвратява образуването на пролежни при пациентите.