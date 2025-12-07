Според френски източници, сред които "Канар аншене", "Трибюн дьо л’Арт" и френското издание на "Хъфингтън пост", наводнение в Лувъра е нанесло щети на документи и архиви.

Според публикации теч на "мръсни води" е навлязъл в една от галериите на музея, което е засегнало стотици редки книги, научни трудове и архивни документи, включително доклади от археологически разкопки, създадени преди над два века.

На 19 октомври музеят стана жертва на обир - бяха откраднати предмети от колекцията бижута на френската корона. Кражбата стана в галерията на Аполон през работно време.

Малко по-късно, на 17 ноември, музеят обяви, че затваря временно публична галерия - Campana Gallery - поради структурни проблеми: специален технически доклад установи, че греди, поддържащи втория етаж, са в "особено крехко" състояние, информира "Ройтерс" (Reuters)

Сега идва и информация за наводнение - ако бъде потвърдена, сериозните проблеми ще набъбнат: не става въпрос само за застрашени експонати, а и за уязвим архив, документи и исторически ценности.

Френски медии твърдят, че при теча в музея са засегнати около 400 книги и архивни документи - сред тях доклади от древни разкопки.

Някои коментатори виждат паралели между всеки инцидент и предупреждават, че музеят Лувър наистина изпитва сериозни проблеми с поддръжката и сигурността.

Обаче ръководството на музея все още не е потвърдило официално мащаба на щетите от наводнението, нито е публикувало списък на засегнатите произведения или документи.

Ако информацията за повредени архиви се потвърди, това би било удар не само за Лувър, но и за световното историческо наследство.

Закриването на галерията Campana и евентуално наводнение показват, че архитектурната и техническа поддръжка на сградата са критични, особено за части, построени преди много десетилетия.

След обира, който разкри слабости в охраната, и тези структурни проблеми, репутацията на Лувъра е сериозно поставена на карта.

Снимка: Reuters