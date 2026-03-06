Въпреки кризата в Близкия изток, на пазара има изобилие от петрол

Директорът на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол се опита да успокои страховете от глобална петролна криза, докато конфликтът в Близкия изток продължава, като заяви, че “на пазара има достатъчно петрол“.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран и ответните атаки на Техеран в региона на Персийския залив доведоха до скок в цените на суровия петрол. Това подхрани страховете от ново покачване на инфлацията, което би могло да засегне световната икономика, съобщава AFP.

Бирол добави, че “логистичните проблеми“ в резултат на войната “създават предизвикателства за много страни“, но подчерта, че на световния пазар има повече от достатъчно петрол. На въпроса дали МАЕ обмисля освобождаването на резервни запаси, той отговори, че “всички варианти са на масата, но на този етап“ няма планове за колективни действия“.

“Има достатъчно петрол, нямаме недостиг на петрол. На пазара има огромен излишък. Срещаме се с временно прекъсване, логистично прекъсване“, настоя директорът на МАЕ след среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисарите.

Макар Иран официално да не е затворил Ормузкият проток, през който преминава 1/5 от световните доставки на суров петрол и значително количество газ, корабоплаването през този критичен воден път е почти напълно спряно.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ангажира да защити преминаващите кораби и обеща да предприеме по-нататъшни действия за “намаляване на натиска върху петрола“, но цените остават високи.

Конфликтът доведе до повишение на цените на суровия петрол с около една пета от 27 февруари – деня преди началото на атаките.

Русия не е алтернативна опция

Международната агенция по енергетика беше създадена, за да координира реакциите при сериозни прекъсвания на доставките след петролната криза от 1973 г. Бирол призна, че настоящата криза е породила въпроси в някои среди дали Европа трябва отново да се обърне към Русия за енергийни доставки – нещо, което според него би било грешка.

“Да се разглежда Русия като алтернативна опция за доставки на газ ще бъде икономически и, според мен, политически погрешно“, заяви той, описвайки прекомерната зависимост от Москва в миналото като „една от историческите грешки на Европа“.

Големи количества втечнен природен газ (LNG) от САЩ, Канада и други страни се очаква да достигнат пазара през следващите пет години, добави той.

Що се отнася до задоволяването на нарастващото търсене на електроенергия и понижаването на цените на енергията, Бирол каза, че е в интерес на европейските страни “да използват повече възобновяемите си енергийни източници – слънчева, вятърна и други“ и да направят “силно завръщане“ в ядрената енергетика. / БГНЕС