Руски войници изнасилват и обезглавяват цивилни и изваждат органите им в предполагаема борба срещу екстремизма в Мали.

Московският Африкански корпус изглежда е поел контрола над разпуснатата наемническа организация „Група Вагнер“, която също беше обвинена във военни престъпления в Африка.

Свидетели твърдят, че подразделението е стреляло по цивилни на място и е отнемало органите им, установи разследване на Associated Press.

„Това е политика на изгорена земя“, каза селски войник от Мали, избягал от руските сили. „Войниците не говорят с никого. Всеки, когото видят, стреля. Без въпроси, без предупреждение. Хората дори не знаят защо са убивани.“

Западноафриканският Сахел се превърна в най-смъртоносната гореща точка в света за екстремистко насилие, като през последните години бяха убити хиляди хора.

Военните управници на Мали, Буркина Фасо и Нигер изоставиха западните си партньори и се обърнаха към Русия за помощ срещу бойци, свързани с Ал Кайда и Ислямска държава.

Двама бежанци показаха видеоклипове на изгорени села пред Асошиейтед прес. Двама други казаха, че са намерили телата на своите близки без черен дроб и бъбреци.

„Само името беше променено от „Вагнер” на Африкански корпус“, каза местен жител пред AP. „Дрехите, превозните средства, хората останаха същите. Методите останаха същите и дори станаха по-лоши.“

Руското външно министерство потвърди, че Африканският корпус действа в Мали „по искане на малийските власти“. Малийските власти не са признали публично руското присъствие.

The Telegraph съобщи миналия месец, че Русия се е превърнала в основен партньор по сигурността на Мали в борбата срещу Ал Кайда за контрол над западноафриканската държава.

Африканският корпус е сформиран, след като Евгений Пригожин, основателят на "Вагнер", загина в подозрителна самолетна катастрофа през 2023 г.

след въоръжения му бунт срещу Владимир Путин. Анализаторите изчисляват, че 2000 от неговите бойци действат в Мали.

Една бежанка, Мугалоа, каза, че маскирани „бели мъже“ са убили 20-годишния ѝ син преди три месеца, след като малийски войници са го разпитвали за бойци.

През октомври мъжете се върнали и отвлекли дъщеря ѝ Фатма. Семейството не е чуло нищо от нея.

„Бяхме толкова уплашени“, каза жената. „Надяваме се, че ще пристигне в някакъв момент.“ Тя добави, че мъжете многократно са използвали думата „пес“.

Друга жена, Фатма, каза, че силите са ограбили село ѝ Курмаре миналия месец, убивайки мъже и вземайки бижута.

Според Проекта за данни за местата и събитията на въоръжените конфликти, смъртните случаи сред цивилното население, спаднаха до 447 тази година от 911 миналата година. Но Хени Нсайбия, анализатор, каза, че реалните числа може да са по-високи, защото „хората се страхуват повече да съобщават“.

Мироопазващата мисия на ООН се оттегли от Мали през 2023 г. и страната напусна Международния наказателен съд тази година.

Едуардо Гонсалес Куева, независим експерт на ООН, каза, че хунтата на Мали, която взе властта с преврат през 2021 г., е игнорирала неговите искания за посещение и въпросници тази година.