Кейти Пери и Трюдо с първи общи кадри в Instagram

Кейти Пери и Джъстин Трюдо вече са Instagram official. 41-годишната певица и 53-годишният канадски политик показаха първите си общи кадри в социалната мрежа Instagram.

През уикенда изпълнителката сподели в профила си серия кадри от пътуването си до Япония с Трюдо. Първо виждаме видео на играчка елха, която танцува. А после - сладко селфи сред природата на Джъстин и Кейти. Той е по черно палто, а тя носи кафяво яке.

Има и клип, на който двамата са заедно на вечеря, певицата хапва и с политика се гледат влюбено.

Други интересни кадри от забележителности, събития и ресторанти в Япония също могат да бъдат забелязани в поредицата.

