IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 123

Кейти Пери и Трюдо с първи общи кадри в Instagram

Бяха заедно в Япония

08.12.2025 | 22:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кейти Пери и Джъстин Трюдо вече са Instagram official. 41-годишната певица и 53-годишният канадски политик показаха първите си общи кадри в социалната мрежа Instagram.

През уикенда изпълнителката сподели в профила си серия кадри от пътуването си до Япония с Трюдо. Първо виждаме видео на играчка елха, която танцува. А после - сладко селфи сред природата на Джъстин и Кейти. Той е по черно палто, а тя носи кафяво яке.
Има и клип, на който двамата са заедно на вечеря, певицата хапва и с политика се гледат влюбено.

Други интересни кадри от забележителности, събития и ресторанти в Япония също могат да бъдат забелязани в поредицата.

Още за връзката и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кейти Пери Джъстин Трюдо двойка снимки Instagram
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem