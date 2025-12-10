Донбас няма да задоволи Путин, той ще иска още

На стената на бомбардиран жилищен блок в Билозерско, град в Донбас, Източна Украйна, някой е написал думите: „Русия уби семейството ми тук. Ще си отмъстя!“

Не е ясно кой е загинал, но Донбас е пострадал повече от всеки друг регион, откакто президентът Путин за първи път изпрати войски в Украйна през 2014 г., преди да започне пълномащабна инвазия осем години по-късно. Много градове са силно повредени, като най-малко 20 000 цивилни са убити от руски бомби само в пристанищния град Мариупол, според президента Зеленски, пише The Times.

„Това е същият Донбас, който според американците трябва да дадем на Русия“, написа Артьом Карякин, украински войник, който качи снимка на графитите миналата седмица.

В опит да постигне мирно споразумение, което му се убягва от почти година, президентът Тръмп се опитва да окаже натиск върху Киев да предаде на Москва целия Донбас, общото наименование за Донецка и Луганска области, така че прекратяването на огъня да може да влезе в сила до Коледа. Кремъл заяви, че не може да има край на боевете, освен ако Украйна не изтегли силите си, включително от силно отбраняваните градове Краматорск и Славянск в Донецка област.

Дори Зеленски да иска да отстъпи земя на Русия, украинската конституция гласи, че територия може да бъде предадена само след национален референдум, който би било трудно, ако не и невъзможно, да се проведе по време на война. Не би се изисквал референдум обаче, ако Киев изтегли силите си, без официално да признае руското управление.

Но Никола Белесков, старши анализатор в „Come Back Alive“, благотворителна организация, която предоставя помощ на украинските военни, заяви, че някои части от въоръжените сили вероятно биха се противопоставили на всяка заповед за изтегляне от Донбас, с непредсказуеми последици за националното единство.

„Когато от украинците се иска да направят неоправдани отстъпки, това мирише на национално унижение – особено за тези, които са се борили повече от 11 години“, каза той.

Руската армия окупира почти цялата Луганска област и повече от 80 процента от Донецка област. Путин заяви, че Русия ще завземе целия Донбас, освен ако Украйна не се предаде. И все пак, докато армията на Киев е превъзхождана по численост и въоръжение, Русия вероятно ще загуби десетки хиляди войници в битките за Краматорск и Славянск.

Той също така каза, че дори Украйна да отстъпи Донбас на Москва, Кремъл едва ли ще отмени нахлуването си.

„От гледна точка на Русия, всички тези [подкрепени от САЩ] планове не са за реално уреждане [на войната], а за създаване и използване на разриви в Украйна за пореден кръг от настъпления, за да се засили още повече преговорната ѝ позиция.“

Въпреки че Зеленски получи подкрепа тази седмица от европейските съюзници на Киев на среща на Даунинг стрийт, неговият авторитет беше отслабен от корупционен скандал, който доведе до оставката миналия месец на Андрий Ермак, старши съветник, който беше смятан за втория най-влиятелен човек в страната.

Въпреки че напускането на лоялния му началник на кабинета несъмнено беше удар за Зеленски, засега няма индикации, че това е повлияло на преговорите със Съединените щати.

„Мнозина започват да осъзнават, че реалното политическо влияние на Ермак е било значително преувеличено“, пише Володимир Фесенко, украински политически анализатор, близък до президентската администрация.

Подкрепеният от САЩ план предвиждаше също така провеждането на президентски избори в Украйна в рамките на 100 дни. Първият мандат на Зеленски трябваше да изтече миналата година, но изборите бяха отложени поради военно положение, въведено след руската нахлуване през 2022 г. Тръмп заяви в интервю за Politico във вторник, че Украйна „вече не е демокрация“.

Зеленски отрече, че се „държи на властта“.

Financial Times съобщи също, че Тръмп се надява на край на войната до Коледа и е дал на Киев дни, за да отговори на подкрепеното от САЩ мирно споразумение.

Зеленски каза на европейските лидери, че е бил подложен на натиск да вземе бързо решение за отстъпване на територия по време на двучасов разговор в събота със Стив Виткоф, специалния пратеник на Тръмп, и Джаред Кушнер, зетят на американския президент.

Опитите на Вашингтон да принуди Киев да предаде земя бяха посрещнати с ужас в Украйна, която отдавна смяташе САЩ за близък съюзник. Украинците, противопоставящи се на руското управление, вече бяха принудени да напуснат домовете си в Донбас, след като Москва пое контрола над части от въгледобивния район през 2014 г. Повечето от тях не са виждали членове на семейството си, живеещи в окупирани територии, от години.

Москва многократно е сигнализирала, че нахлуването ѝ в Украйна не е само за територия и че крайната ѝ цел е да елиминира това, което нарича „коренните причини“ за войната. Терминът е руски съкращение за прозападно правителство в Киев. Кремъл също така иска да попречи на Украйна някога да се присъедини към НАТО и да наложи ограничения върху размера на въоръжените ѝ сили.

Михаил Касянов, първият министър-председател на Путин, който живее в изгнание, обаче заяви, че руският лидер е фиксиран върху осигуряването на западно признание на управлението на Москва в целия регион на Донбас. В началото на войната през 2022 г. Путин каза на руснаците, че Кремъл се стреми да „освободи“ региона от Украйна, която той погрешно определи като „неонацистка“ държава.

„Ето защо той иска целия Донбас. Става въпрос за уважение към него и неговата власт, така че никой да няма никаква причина да мисли, че е слаб“, каза Касянов.

Путин изглежда или невнимателен, или напълно безразличен към страданията, които руската инвазия е причинила на украинците. Когато миналата седмица индийски журналист го попита за „шока“, изпитан от рускоезичните в Донбас, чиито животи са били разрушени от силите на Кремъл, той отговори:

„Не разбрах въпроса, шокиран от какво?“