Тръмп се опитва да откъсне Италия и Унгария от Европа

Администрацията на Тръмп възнамерява да откъсне Унгария и Италия от Европейския съюз (ЕС), според изтекло копие на Стратегията за национална сигурност на САЩ (НСС).

Официалната НСС, публикувана миналата седмица, предупреждава, че Европа е изправена пред "цивилизационно заличаване", ако не намали миграцията и ще бъде "неузнаваема след 20 години или по-малко", ако настоящите тенденции продължат.

Но по-дългата версия на стратегията, която според съобщенията е била разпространена преди Белият дом да разсекрети 29-страничния документ, е по-ясна за това как САЩ могат да "направят Европа отново велика".

Белият дом отрече съществуването на по-дългата версия, наричайки докладите "фалшиви новини".

НСС предлага САЩ да работят за насърчаване на отношенията с европейски страни, свързани с администрацията на Тръмп, според Defence One.

Според документа, в него са посочени Италия, Унгария, Полша и Австрия като страни, с които САЩ трябва „да работят повече... с цел да ги откъснат от Европейския съюз“.

Тръмп не е крил привързаността си към Джорджия Мелони, консервативния министър-председател на Италия.

Той описа италианския си колега като "фантастична жена", която "превзе Европа",

когато посети Мар-а-Лаго преди встъпването му в длъжност.

Той допълнително отправи похвали към лидерката на „Братята на Италия“ по време на посещението ѝ в Овалния кабинет през април и я похвали като "красива" по време на срещата на върха за мир в Близкия изток в Египет през октомври.

Американският президент също така поддържа близки отношения с Виктор Орбан, министър-председателя на Унгария, след като го приветства в Белия дом миналия месец. Тръмп подкрепи Орбан преди унгарските избори следващата година, описвайки го като „фантастичен“ и предоставяйки на Унгария освобождаване от санкции за закупуване на руски петрол и газ.

Разбира се, че по-дългият НСС отбелязва също, че САЩ „трябва да подкрепят партии, движения и интелектуални и културни фигури, които се стремят към суверенитет и запазване/възстановяване на традиционните европейски начини на живот... като същевременно остават проамерикански“.

Това изглежда се основава на фокуса на официалния документ върху опитите за „култивиране на съпротива срещу настоящата траектория на Европа в рамките на европейските нации“, като се търсят потенциални съюзници в „нарастващото влияние на патриотичните европейски партии“.

Партиите не са посочени, но се предполага, че включват Националния сбор на Марин льо Пен във Франция, Vox в Испания, Reform във Великобритания, AfD в Германия и Brothers of Italy на Мелони.

Тръмп тази седмица осъди европейските лидери като „слаби“ за това, че не успяха да прекратят войната в Украйна, и ги обвини, че ръководят „разпадащ се“ континент, омаловажен от незаконната миграция и политическата коректност.

Във вторник папа Лъв XIV разкритикува усилията на Белия дом да „разбие“ съюза между САЩ и Европа.

В разговор с репортери след среща с Володимир Зеленски, американският папа беше попитан за мирното предложение на САЩ и привидното отдръпване на европейските сили.

„Търсенето на мирно споразумение без включване на Европа в преговорите е нереалистично, като се има предвид, че войната е в Европа“, каза той. „Търсят се и гаранции за сигурност днес и в бъдеще. Европа трябва да бъде част от това и за съжаление не всеки разбира това, но мисля, че има чудесна възможност европейските лидери да се обединят и да потърсят решение заедно.“

Коментирайки възгледите на администрацията на Тръмп за съюза между САЩ и Европа, папата каза, че прочетеното от него ще „направи огромна промяна в това, което в продължение на много, много години беше истински съюз между Европа и Съединените щати“.

Той каза, че някои коментари от Тръмп предполагат „опит за разбиване на това, което според мен трябва да бъде съюз днес и в бъдеще“.

Тъй като разочарованието на американския президент от Европа става все по-очевидно, в сряда Камарата на представителите се готви да гласува по Закона за национално разрешение за отбрана, който би помогнал да се ограничи до каква степен военното присъствие на САЩ на континента може да бъде намалено без одобрението на Конгреса.

Изтеклата версия на НСС също така призовава за създаването на нов орган от сили, наречен „Core 5“, който ще се състои от САЩ, Китай, Русия, Индия и Япония.