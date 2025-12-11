Британец удави съпругата си в джакузито им

Британец призна, че е удавил съпругата си във външното джакузи в двора на дома им миналия ноември, след като двамата прекарали вечер навън, а после излъгал полицията, че я е намерил в безсъзнание във водата.

Във вторник, 9 декември, 44-годишният Андрю Георгиу се призна за виновен във за убийството на съпругата си Карол Георгиу, извършено на 2 ноември 2024 г., по време на заседание в съда в Ейлсбъри, съобщават BBC, Bucks Free Press, Birmingham Live и People.

Георгиу призна пред съда, че е удавил 42-годишната Карол във външното джакузи в двора на дома им, след като се прибрали от вечер навън.

След това той изчакал около 40 минути, преди да се обади на спешния телефон, за да съобщи за инцидента в дома им в Милтън Кийнс - град на около 50 мили (80 километра) северозападно от Лондон - и във вторник признал, че е лъгал, когато казал на диспечерите, че излязъл навън и намерил съпругата си мъртва. Георгиу ще бъде осъден на 6 март 2026 година.

"Това е трагичен случай и мислите ми, както и тези на полицията в долината на Темза, са с близките на Карол Георгиу в този труден момент", казва в изявление детектив инспектор Майкъл Родди

След ареста на Георгиу през юли BBC съобщи, че семейството на Карол е разпространило изявление, в което я описва като човек, който "ценеше ролята си на майка на своите синове и носеше радост и смях, където и да се появи".

"Нейната загуба остави огромна празнина в семейството ни и ни е трудно да си представим живота без нея. Завинаги ще пазим спомена за топлата ѝ усмивка, нежните ѝ прегръдки и остроумното ѝ чувство за хумор", продължава изявлението.