Леопардови палта и дънки – Топ тенденцията за есен-зима 2025

Комбинацията леопардово палто и класически дънки е може би най-изненадващата, но и най-актуалната модна тенденция за сезон есен-зима 2025/2026.

Днес най-горещите модни тенденции въвеждат леопардовото палто като основа на ежедневния стил – дреха, която се комбинира еднакво добре както с елегантна визия, така и с по-небрежен стил.

Денимът в този аутфит играе ключова роля: сини или черни дънки смекчават характерната „драматичност“ на животинските принтове, превръщайки ги в лесни за носене през деня.

И точно този контраст прави визията толкова модерна, свежа и универсална.

Леопардовото палто – кратка история на иконата, която никога не излиза от мода

Леопардовите палта имат богата и впечатляваща модна биография. Още през 20-те и 30-те години холивудските звезди превръщат леопардовия принт в символ на блясък и ексцентрична женственост.

През 50-те и 60-те години Кристиан Диор утвърждава леопардовото палто като ключов елемент в гардероба на модерната жена, а през следващите десетилетия елегантни дами като Джаки Кенеди и Кейт Мос го превръщат в синоним на стилна непретенциозност.

Днес леопардовият принт продължава да бъде любим на дизайнерите, именно защото е едновременно класически и дързък. А за сезон есен-зима 2025/2026 той се завръща в комбинация, която изглежда толкова естествена: леопардово палто + дънки.

