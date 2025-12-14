Военните действия в пограничния конфликт между Тайланд и Камбоджа продължават

Боевете в граничния конфликт между Тайланд и Камбоджа продължиха и в ранните часове днес, като и двете страни съобщиха за атаки по фронта въпреки международните усилия за посредничество, съобщи ДПА.

В петък американският президент Доналд Тръмп каза след телефонни разговори с премиера на Камбоджа Хун Манет и с тайландския премиер Анутин Чарнвиракул, че двамата лидери са се съгласили да спрат враждебните действия „от тази вечер“, но ден по-късно премиерът на Тайланд отрече да се е съгласявал на примирие. В събота за примирие призова и малайзийският премиер Ануар Ибрахим.

Тайландският министър на външните работи Сихасак Фуангкедкео написа в платформата Екс в събота: „Потвърждавам непоколебимия ангажимент на Тайланд към мира. Но мирът трябва да бъде истински, устойчив и основан на действия, които зачитат споразуменията, а не на празни думи“.

Дългогодишният граничен спор между двете страни се разгоря отново преди седмица. Тайланд съобщи за 15 убити войници и около 270 ранени. Камбоджа не е разпространила официални данни за военните си загуби, но каза, че от нейна страна са били убити 11 цивилни, а 59 са били ранени.

И двете страни твърдят, че заради конфликта домовете си са напуснали над 600 хиляди души по около 800-километровата граница. Тези данни не могат да бъдат потвърдени независимо.

Тайланд и Камбоджа взаимно се обвиняват за нарушаване на сключеното през юли споразумение за спиране на огъня. В края на октомври те подписаха в присъствието на Тръмп съвместна декларация със стъпките към траен мир. През ноември обаче примирието беше отменено след граничен инцидент, пише БТА.