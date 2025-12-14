IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Военните действия в пограничния конфликт между Тайланд и Камбоджа продължават

Дългогодишният граничен спор между двете страни се разгоря отново преди седмица

14.12.2025 | 13:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Боевете в граничния конфликт между Тайланд и Камбоджа продължиха и в ранните часове днес, като и двете страни съобщиха за атаки по фронта въпреки международните усилия за посредничество, съобщи ДПА.

В петък американският президент Доналд Тръмп каза след телефонни разговори с премиера на Камбоджа Хун Манет и с тайландския премиер Анутин Чарнвиракул, че двамата лидери са се съгласили да спрат враждебните действия „от тази вечер“, но ден по-късно премиерът на Тайланд отрече да се е съгласявал на примирие. В събота за примирие призова и малайзийският премиер Ануар Ибрахим. 

Тайландският министър на външните работи Сихасак Фуангкедкео написа в платформата Екс в събота: „Потвърждавам непоколебимия ангажимент на Тайланд към мира. Но мирът трябва да бъде истински, устойчив и основан на действия, които зачитат споразуменията, а не на празни думи“.

Дългогодишният граничен спор между двете страни се разгоря отново преди седмица. Тайланд съобщи за 15 убити войници и около 270 ранени. Камбоджа не е разпространила официални данни за военните си загуби, но каза, че от нейна страна са били убити 11 цивилни, а 59 са били ранени.

Свързани статии

И двете страни твърдят, че заради конфликта домовете си са напуснали над 600 хиляди души по около 800-километровата граница. Тези данни не могат да бъдат потвърдени независимо.

Тайланд и Камбоджа взаимно се обвиняват за нарушаване на сключеното през юли споразумение за спиране на огъня. В края на октомври те подписаха в присъствието на Тръмп съвместна декларация със стъпките към траен мир. През ноември обаче примирието беше отменено след граничен инцидент, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

тайланд камбоджа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem