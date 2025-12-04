Тайланд разреши алкохола от 14 до 17 часа

Тайланд временно отмени десетилетна забрана за продажба на алкохолни напитки следобед, в опит да стимулира туризма.

Магазините за алкохол, ресторантите и други акредитирани заведения вече могат да продават бира, вино и спиртни напитки от 14:00 до 17:00 часа като част от шестмесечен пробен период.

Забраната, която влезе в сила през 1972 г., беше въведена предимно с цел да се попречи на държавните служители да пият алкохол по време на работно време. Но тя отдавна дразни посетителите на предимно будистката страна, която е известна и с оживената си парти сцена.

Мярката идва само дни преди Коледа и Нова година, и двата пикови сезона за пристигащите туристи.

Продажбата на алкохол в страната вече е разрешена от 11:00 до полунощ през следващите 180 дни, докато комисия проучва въздействието ѝ.

Преди това тези, които са нарушавали забраната, са били глобявани с до 10 000 бата (235 британски лири; 313 долара).

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул, който встъпи в длъжност през септември, обеща да си върне туристите като част от усилията за рестартиране на икономиката, която е спъвана от години на политически сътресения.

„В миналото имаше опасения, че държавни служители ще се измъкнат, за да пият, но сега е различно време“, каза вицепремиерът Софон Сарам пред репортери миналия месец, според информационна агенция AFP.

Според Световната здравна организация Тайланд има едни от най-високите нива на консумация на алкохол в Азия, а местни бири като Chang и Singha са много популярни. /BBC