Франция пусна най-дългия градски лифт в Европа

Нов градски лифт с дължина 4,5 километра бе открит близо до френската столица Париж, като съоръжението е най-дългата въжена линия в Европа, пише ДПА.

Лифтът разполага с 5 спирки, като се очаква да свързва приблизително 20 000 граждани с метрото на Париж, обяви операторът на съоръжението „Ил-дьо-Франс Мобилите“ (Ile-de-France Mobilites).

Очаква се всеки ден около 11 000 пътници да използват 10-местните кабини, за да стигат до столицата.

Маршрутът от първата до последната спирка в Париж е с продължителност 18 минути. Според компанията оператор, пътуването с автобус по същия маршрут отнема 40 минути.

Тулуза в Южна Франция разполага с фуникуляр с дължина 3 километра, като подобни съоръжения има и в Барселона и Лондон с дължина от съответно 1,3 километра и 1 километър.

Някои лифтове в планините на Европа са със сходна дължина на новия френски. В други части на света обаче има далеч по-дълги подобни градски линии, като например в Ла Паз, Боливия и Меделин, Колумбия.

Новият проект край Париж е на стойност 138 млн. евро. Съоръжението е изградено, тъй като района пресичат товарни и експресни железопътни линии, а съществуващите транспортни маршрути са силно претоварени.

В началото на септември инцидент с градски фуникуляр в Лисабон, Португалия, отне живота на 15 души и рани други 18. Заради инцидента 4 септември бе обявен за ден на национален траур в страната. /btv