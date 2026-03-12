Стартира ученически конкурс "Моята градска комикс история"

Стартира първият национален ученически комикс конкурс "Моята градска комикс история".

Той предизвиква участниците да превърнат познатите места, където живеят и учат, в комикс светове.

Инициаторът на конкурса Тодор Попов съобщи в "България сутрин", че конкурсът е отворен за всички от 1 до 12 клас, като ще бъдат разделени на три възрастови групи.

До 15 март е записването, може да се включи всеки, който обича да измисля истории и може да рисува или иска да опита да рисува, уточни гостът на Bulgaria ON AIR.

Около два месеца всички участници ще получават обратна връзка от ментори - автори, които ще помагат на учениците. Менторите ще бъдат част от по-голямо жури, което ще оценява и ще раздава индивидуални и екипни награди.

Учениците ще трябва да направят комикс с обем до 3 страници в размер А4.

"Целим да провокираме потенциала на различните креативности. Даваме възможност за включване на всички ученици с творчески интерес. Тепърва ще откриват дали това им харесва. Идеята е да има сцена. Вярваме, че всеки град или общност има интересни истории, които си струва да бъдат разказани и запомнени", каза още Попов.

Той подчерта, че ясно ще бъде комуникирано използването на изкуствен интелект. За AI ще има отделна категория.

По думите му изкуственият интелект все още доста си личи и никой няма да бъде заблуден. Чрез AI даваме възможност на хора, които не могат да рисуват, да участват, отбеляза Попов.

Според него имаме лек подем при комиксите в България, наблюдава се възраждане на списания като "Дъга". Днешните мемета са вид комикс, посочи Попов.