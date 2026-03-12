Обвиниха още двама медици за смъртта на детето, починало след лечение на зъби

На 11 март 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми още двама лекари - анестезиолог и стоматолог, по досъдебното производство, образувано за смъртта на 6-годишно дете, починало при стоматологична интервенция в клиника в Пловдив на 4 април 2025 г. Повдигнато е и ново конкретизирано обвинение на лекар - анестезиолог, привлечен като обвиняем по същото дело на 3 юни 2025 г.

Спрямо двамата анестезиолози е повдигнато обвинение за това, че на 04.04.2025 г. в Пловдив, в болнично заведение, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - лекарска професия при независимо съпричиняване, са причинили смъртта на 6-годишно момче - престъпление по чл. 123, ал.1 от Наказателния кодекс.

Повдигнато е обвинение и спрямо лекар - стоматолог, за това, че на 04.04.2025 г. е провел лечение на 6-годишното пострадало дете, в нарушение на установения от закона ред, съгласно Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина - престъпление по чл. 324, ал. 2, изр. 2 от Наказателния кодекс.

Обвиненията по досъдебното производство са повдигнати след като в Окръжна прокуратура-Пловдив е направен задълбочен и детайлен анализ на постъпилото заключение на назначената седморна комплексна съдебномедицинска експертиза за причините за смъртта на 6-годишното дете в болнично заведение в гр. Пловдив на 4 април 2025 г.

По досъдебното производство продължават да се извършват действия по разследването.

Припомняме, че детето почина в началото на април след дентално лечение, тъй като е имал кариеси и пулпити. След като няколко зъболекари отказват да го лекуват, родителите се принуждават да се съгласят зъбите на детето да бъдат лекувани под пълна упойка. Така стигат и до клиника "Медикус Алфа“, където операцията се извършва от стоматолога. След събуждането на Ангел обаче, той се е почувствал зле.

Детето почина след продължилата с часове интервенция и упойка, тогава с обвинение се сдоби само анестезиологът д-р Пламен Мандев. Според прокуратурата той не е направил адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването и симптомите и е провел лечение, което не било безопасно и качествено - назначил по-голяма от необходимата доза на един от медикаментите.

Смъртта на детето предизвика обществен отзвук, а стотици пловдивчани излязоха на протест пред лечебното заведение.