До 10 г. смъртността от онкологични заболявания значително ще спадне

България учредява Национален хъб на Европейската мисия срещу рака. Целта е сътрудничество, обмен на знания и добри практики в борбата с онкологичните заболявания.

"Европейските държави имат сходни проблеми и сходни инициативи, но европейските насоки са с препоръчителна стойност и затова често се създават междинни структури на национално ниво, които да проведат европейските политики в дадената страна", каза председателят на Управителния съвет на Съвместната онкологична национална мрежа доц. д-р Ася Консулова в "България сутрин".

Това не е институция, а колаборация между различни институции и сектори, посочи медицинският онколог д-р Димо Манов.

"В България онкологичната грижа към момента е доста фрагментирана. Дори да имаме добри примерни структури, това не е широката практика и целта е това да бъде заложено като политика. Идеята е да се построи този хъб, но да е приложим за цялата страна", допълни той за Bulgaria ON AIR.

На учредяването на хъба са се събрали над 100 представители на различни организации - пациентски, академични структури, университети, бизнес, стартъпи.

"Вчера на учредяването имаше представители на вече работещи хъбове. Те успяха да споделят както техния опит, така и техните трудности и какво са успели да постигнат. Оценено е, че в рамките на следващите 10 години може значително да спадне смъртността. България е малко зле в тази сфера", изтъкна доц. д-р Консулова.

"Идеята е да се прилага европейският план за борба с рака, а там един от основните стълбове е именно превенцията на заболяванията - може да включва намаляване на тютюнопушенето, ранна диагностика, ваксинопревенция. България към момента, за съжаление, разчита на опортюнистичния скрининг - имаме достъп, но трябва пациентът активно да си го потърси", посочи д-р Манов.