„България Еър“ – официален партньор на юбилейното 30-о издание на София Филм Фест

Националният авиопревозвач за поредна година подкрепя едно от най-значимите културни събития в България – София Филм Фест, като е официален партньор на юбилейното 30-о издание на фестивала. През март престижният международен форум отбелязва три десетилетия на големия екран, посветени на качественото българско и световно кино, утвърждавайки се като едно от водещите филмови събития в Югоизточна Европа.

Фестивалът се провежда от 12 до 31 март в столицата, а програмата му включва десетки премиерни прожекции на водещи заглавия от европейското и световното кино. Юбилейното издание предлага богата селекция от филми, взели участие в конкурсни и тематични програми, сред които е и най-новата творба на режисьора Стефан Командарев – „Made in EU“.

Сред акцентите в програмата на международния кино фестивал е и документалният конкурс, който представя впечатляваща селекция от филми с разнообразни теми – от лични истории, интимни портрети и човешки съдби до значими обществени явления и глобални въпроси. Подбраните заглавия демонстрират силни авторски позиции по ярки теми и висока художествена стойност, като представят творци от различни държави и култури.

Част от програмата на София Филм Фест 2026 ще бъде достъпна и онлайн, паралелно с кино прожекциите. От 13 март до 15 април зрители от цялата страна ще могат да гледат подбрани заглавия и в дигиталното издание на фестивала, което разширява достъпа до селектирано авторско кино и извън киносалоните в столицата.

Като част от мисията си на национален авиопревозвач, „България Еър“ последователно подкрепя значими културни и обществени инициативи, които допринасят за развитието на културния живот у нас и популяризирането на страната като дестинация за международни събития. Партньорството със София Филм Фест е част от ангажимента на авиокомпанията към развитието на културата и изкуствата.

Повече информация за инициативите и събитията, на които партнира „България Еър“, може да откриете на официалния сайт на авиокомпанията и в нейните профили в социалните мрежи.