Ким Кардашиян е "момичето мечта" на Хамилтън

Връзката между Ким Кардашиян и Люис Хамилтън става все по-сериозна - и според хора от обкръжението им, двамата изглеждат по-щастливи от всякога.

"Връзката им върви страхотно и двамата са наистина щастливи. Люис е луд по нея, а хората около него смятат, че най-накрая е срещнал своя човек. Той чака повече от десет години своята идеална жена и е напълно запленен от Ким", разкрива източник пред Us Weekly.

По думите на източника 41-годишният пилот редовно говори с 45-годишната риалити звезда по FaceTime, дори когато е на състезания: "Люис ѝ звъни постоянно от падока. Не могат да се виждат толкова често, колкото им се иска, но Ким е изключително подкрепяща към натоварения му график във Формула 1."

Двамата са решени връзката им да проработи, независимо от разстоянието и ангажиментите.

"И двамата са много отдадени и са готови да се справят с всичко - без значение колко са заети или колко далеч са един от друг. Връзката им започна като приятелство и затова хората около тях вярват, че това може да е нещо сериозно за бъдещето", допълва запознатият.

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се познават от години. Още от 2014 г. двамата са засичани заедно на различни събития, но отношенията им изглежда са се променили по-рано тази година, когато бяха видени заедно в Estelle Manor в Оксфордшър, Англия.

Малко преди да тръгнат слуховете за романтична връзка, Ким призна, че ѝ е трудно да излиза на срещи като самотна майка. Звездата от "The Kardashians" има четири деца от бившия си съпруг Кание Уест - Норт на 12 г., Сейнт на 10 г., Чикаго на 8 г. и Псалм на 6 години.

"Имам чувството, че децата ми имат нужда от мен постоянно. Много е трудно, когато всяка вечер трябва аз да ги приспивам. Аз ги будя, водя ги на училище, подготвям ги. Спят при мен. Нямах време за срещи и честно казано бях окей с това. Казах си - ще уча, няма да имам време за нищо друго. Когато приключа, ще се отворя към това. Отворих се, но просто още не съм срещнала никого. И това е напълно наред", разказа тя в епизод от подкаста на сестра си Клоуи Кардашиян "Khloé in Wonderland".

Скоро след тези думи Ким и Люис бяха забелязани заедно в хотел в Париж, както и на Супербоул (Super Bowl). По това време източници твърдяха, че са излизали на няколко срещи, но отношенията им все още били неангажиращи.

По-рано този месец двамата са пътували заедно до Аризона. Според друг източник те имали свободно време в графиците си и искали да го използват, за да се опознаят по-добре.

"Всичко върви много добре и Ким наистина се чувства добре с Люис", казва източникът, като уточнява, че двамата все още не бързат.

Люис все още не се е срещал с децата ѝ, но Ким е отворена към тази идея.

"Люис е страхотен човек и наистина се старае за нея. Той прави плановете, грижи се всичко да е наред и се държи много внимателно с нея. Хората около Ким смятат, че това е много мило и точно това заслужава. Напоследък тя изглежда много по-спокойна във всяка част от живота си. Начинът ѝ на мислене се промени напълно - не насилва нищо, просто оставя нещата да се случват естествено", разкрива още запознатият.