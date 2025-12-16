Европа започва да се учи как да сваля дронове

Звучи като началото на роман на Том Кланси. Късно на 4 декември пет дрона се появиха над военноморската база Ил Лонг в Бретан, където се помещават френските ядрени подводници. Появата им беше достатъчно тревожна, за да накара морските пехотинци да насочат самолета с радиоуправляеми устройства. Те не бяха единствените нарушители в европейското въздушно пространство. Дни по-рано множество дрони прелетяха към място на летището в Дъблин, което би било по траекторията на полета на самолета, превозващ Володимир Зеленски, президент на Украйна, ако не беше пристигнал рано, пише "The Economist".

Публично европейски служители казват, че не са сигурни кой е изпратил тези дронове. В частни разговори те признават, че Русия вероятно стои зад много от инцидентите. Наблюдението в Дъблин, отбеляза премиерът на страната, "предполага, че е част от продължаваща хибридна кампания, вдъхновена от Русия". То последва други наблюдения над военни бази и критична инфраструктура в Северна Европа през есента, което накара министъра на отбраната на Дания да посочи "хибридна атака". Френски власти подозират, че петролен танкер от руския скрит флот, на който френски войници се качиха в Балтийско море през септември, може да е бил използван за изстрелване на такива дронове.

Мащабът на проблема е труден за оценка. Огромен брой търговски и любителски дронове сега кръстосват европейското небе. Великобритания изчислява, че до 2030 г. в нейното въздушно пространство може да има 76 000 търговски дрона. През 2024 г. е имало над 3800 близки срещи между дронове и самолети над европейски градове, в сравнение с около 1700 срещи през предходната година, според едно проучване.

Истинското наблюдение често може да доведе до десетки фалшиви, тъй като хората стават свръхчувствителни. Разследване на Dronewatch и Trouw, две холандски новинарски агенции, установи, че в 40 от есенните наблюдения е имало малко доказателства за дронове; в други 14 случая действителните явления са се оказали всичко - от звезди до кораби. Но поне някои от наблюденията вероятно са враждебна дейност. Разследване на група немски студенти по журналистика установи, че поне 19 наблюдения на дронове близо до холандското и германското крайбрежие са свързани с движението на три кораба с руски екипаж.

Първият проблем е откриването.

Традиционните радари са калибрирани да виждат големи, бързо движещи се обекти и да филтрират по-малки, по-бавно движещи се смущения, като птици или квадрокоптери с подобен размер. Евтиното решение са пасивни сензори, които могат да сканират радио трафика, за да открият кога се предават данни между дрона и неговия оператор. По-скъпият вариант е активен радар, но той изисква повече хора за настройка и работа, както и повече усилия, за да се гарантира, че радиоизлъчванията не нарушават близкото оборудване.

Следващият проблем е какво да се прави с отклонил се дрон. Първото средство, както във Франция, често е техника за меко убийство, като например заглушаване, което отрязва дрона от пилота, или спуфинг, при който дронът е накаран да повярва, че е някъде другаде. Все по-често полицаи, защитаващи политически лидери и публични събития, могат да бъдат видени да носят заглушители, които наподобяват комично големи оръжия. Ако заглушаването на стандартни честоти се провали, отбелязва Джъстин Бронк, експерт в RUSI, мозъчен тръст в Лондон, тогава вероятно „те не използват компоненти с търговски стандарт, което прави много по-вероятно да си имате работа с държавен актьор“.

И все пак не всеки държавен актьор използва усъвършенствано оборудване. Руските разузнавателни служби са извършили голяма част от саботажа си в Европа през последната година, като са плащали на престъпни групи с криптовалута. Това предполага, че дори спонсорирани от Русия саботьори може да използват търговски дронове. Приписването се оказа трудно. През ноември 2024 г. бяха съобщени дронове над три бази на Кралските военновъздушни сили (RAF), използвани от американските военновъздушни сили в Съфолк, Норфолк и Глостършир. Повече от 60 служители на RAF бяха изпратени да помогнат. Но дори година по-късно има малко доказателства, сочещи към Русия.

Ако дрон не може да бъде свален с електромагнитни средства, следващата стъпка е опция за трудно убиване. Най-простият е да го хванете в мрежа. Най-грубият е да стреляте с оръжие по него.

„Стандартна, немодифицирана пехотна щурмова пушка не е много добър инструмент“, казва Бронк. Шансовете да се уцели дрон със стандартни куршуми, без специализирани мерници, са ниски. Пушките са по-добри, но дори тогава са необходими специализирани боеприпаси. На 22 ноември холандски войски стреляха по дронове над военновъздушната база Волкел, но не откриха останки, което показва, че нищо не е било свалено. „Тези неща могат да летят много, много бързо и са много малки, и могат да маневрират в шест степени на свобода по доста непредсказуеми начини за човек“, казва Бронк. „Не е като стрелба с глинени гълъби.“

Оборудването, необходимо за откриване и сваляне на малки дронове, е евтино в сравнение с висок клас системи за противовъздушна отбрана. Но може да изисква непрекъснато наблюдение. И тъй като всяка система покрива малка площ, осигуряването на покритие на всяка правдоподобна цел в страната може да стане скъпо. Ирландия очаква да похарчи 19 милиона евро (22 милиона долара) за системи за борба с дронове, като една батерия ще бъде разположена във въздушната база Бандонел.

Но използването му е съвсем друг въпрос.

Властите не са склонни да свалят дронове, освен ако не са уверени, че представляват заплаха, според хора, запознати с процеса на вземане на решения. Подозрителните дронове в Дъблин се приближиха на по-малко от 500 метра от ирландски военен кораб, но на екипажа му не беше позволено да стреля по него. Падащ дрон може да падне върху хора, къщи или превозни средства. Куршумите, изстреляни нагоре, могат да изминат огромни разстояния и да убият хора на земята.

И точно както по-голямата част от ударите с птици не причиняват сериозни проблеми на самолетите, сблъсъкът с дрон не би бил непременно катастрофален, Бронк.

Едва през есента Великобритания, Германия, Полша и Литва започнаха да променят законите си, за да позволят на полицията и въоръжените сили да свалят заплашителни дронове. В момента властите са склонни да затварят въздушното пространство и да спират полетите, вместо да рискуват инцидент.