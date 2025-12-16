Защо полетът на бомбардировача B-2 Spirit струва толкова скъпо?

B-2 Spirit държи рекорда за най-скъп самолет, строен някога, с единична цена от приблизително 2,1 милиарда долара.

Удивителната цена на стелт бомбардировача се дължи до голяма степен на огромните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност за неговата стелт технология и на факта, че са построени само 21 от самолетите.

Но първоначалната цена на B-2 е само част от огромните му разходи. Бомбардировачът има и астрономическа текуща цена на полетите, като оценките варират от 150 000 до 200 000 долара на час. Разходите не произтичат от разхода на гориво или размера на екипажа, а от стелт поддръжката, хиперспециализираната инфраструктура и малката производствена серия, която е предотвратила икономиите от мащаба. Поддържането на такъв скъп самолет е основен фактор за решението на ВВС да пенсионират B-2 в близко бъдеще - по ирония на съдбата преди почитания B-52 Stratofortress, който B-2 беше въведен да замени, пише Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

B-2 Spirit използва стара форма на радар-абсорбиращ материал (RAM), която е много по-зависима от поддръжката от по-модерните стелт покрития. По-ранните конструкции изискват ръчно нанасяне на покрития, които лесно се разграждат, когато са изложени на дъжд, топлина, пясък, гориво или общо въздействие на околната среда и след това трябва да бъдат нанесени отново. Това принуждава ВВС да настаняват своите B-2 в климатизирани (и следователно скъпи) хангари със специално обучени (и следователно скъпи) техници.

Тъй като покритието RAM на B-2 е толкова чувствително, дори малки повреди или несъвършенства могат да променят радарната сигнатура на самолета, компрометирайки оцеляването му в забранените въздушни пространства, в които е проектиран да проникне. Поправянето на малки несъвършенства изисква „допълнителен труд“ след почти всеки полет, за да се възстановят стелт способностите на самолета. Днешните стелт покрития, като тези на F-35 и предстоящия B-21, са по-здрави и по-малко трудоемки, което подчертава неудобството от нуждите от поддръжка на B-2. По принцип B-2 изисква около 50-60 часа поддръжка за всеки час полет.

За разлика от F-15 или F/A-18, B-2 не може просто да бъде паркиран на открито; неговото RAM покритие е твърде чувствително. Вместо това, B-2 трябва да се съхранява в укрития с контролирана температура и влажност, за да се предотврати влошаване на RAM. Тъй като тези хангари са скъпи и трудни за изграждане, само няколко бази ги имат, което прави разполагането на B-2 трудно и изискващо планиране. Базите, които могат да поберат B-2 – Whiteman AFB в Мисури, Andersen AFB в Гуам и военноморският център за поддръжка Diego Garcia в Индийския океан – изискват милиони за специализирано строителство. Това ограничава стратегическата гъвкавост на B-2 и увеличава оперативните разходи.

Повечето самолети на ВВС имат икономии от мащаба. B-2 няма.

Построени са само 21 B-2. 20 са влезли в експлоатация, а един е унищожен по-късно след инцидент на Гуам през 2008 г., оставяйки само 19 в употреба днес. Въпреки този малък флот, B-2 изисква голям екип от механици, инженери и специалисти. Така че разходите за труд на самолет са значително по-високи в сравнение с различни видове самолети с размер на флота, измерващ стотици, където повтарящи се задачи могат да се изпълняват ефективно.

Ядрените мисии на B-2 повишават разходите още повече. Като платформа, натоварена с доставка на ядрени оръжия, B-2 трябва да се придържа към строги стандарти за ядрена готовност. Това добавя инспекции, сигурност и допълнително обучение и сертифициране – частичните разходи за поддръжка на въздушно базираната част от американската ядрена триада.

Пристигането на B-21 Raider скоро ще принуди ВВС да изтеглят от експлоатация B-2. B-21, друг стелт бомбардировач с летящо крило, прилага поуките, извлечени от трудностите на поддръжката на B-2. B-21 има модерни стелт покрития и модулни структури. И за разлика от B-2, се очаква B-21 да влезе в масово производство, разпределяйки разходите в рамките на флотилия, която вероятно ще бъде поне пет пъти по-голяма от флотилията на B-2.