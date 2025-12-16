КНСБ за удължителния закон: Ще направи повече пакости

Синдикатите настояват Народното събрание да гласува вече внесените проектобюджети на държавата, Здравната каса и държавното обществено осигуряване.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че ако удължителният закон бъде приет, около половин милион души, които работят в обществения сектор, няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари.

Той призова кабинета в оставка да послуша хората от площада.

"Все пак да видим, че 1/6 от българите си искат заплатите. Това искаме да кажем на депутатите. Те искат да знаят точно кой няма да гласува техните заплати - тяхното увеличение, нали после идва Видовден. Това е нужният бюджет на България в момента, тъй като сме 12 без 1 минута и удължителният закон ще направи повече пакости, отколкото този ако се гласува в този вид", каза пред БНТ Димитров.

Президентът на КНСБ все пак добави, че надежда има. Димитров добави, че заедно с колегите от КТ “Подкрепа” са изпратили отворено писмо, с което желаят в дневния ред на НС да бъде включено разглеждането на бюджетите, които са в парламента.

“Ние искаме да видим гласуване в пленарна зала. Това искат да видят и 470 000 души, които чакаха увеличение на своите заплати”, добави той.