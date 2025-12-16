IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ясно, тихо и слънчево е времето в планините

Туристите да внимават заради заледявания

16.12.2025 | 09:45 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Ясно, тихо и слънчево е времето в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК).

Добри са условията за туризъм, посочиха оттам. Туристите обаче трябва да имат предвид, че е заледено и трябва да са внимателни.

Инциденти през изминалото денонощие не е имало, казаха от ПСС.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който следобед ще започне да се ориентира от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра 4°-5°, според прогнозата на НИМХ

