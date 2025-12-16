Вместо изолирана, Северна Корея задълбочи връзките с Русия и Китай през 2025 година

Северна Корея тази година засили ролята си на дестабилизираща сила в регионалната и глобалната геополитика, пише агенция Ройтерс. Вместо да се окаже изолиран от санкциите, през 2025 година Пхенян задълбочи стратегическите си връзки с ключови партньори, демонстрира високотехнологични военни способности и разшири международното си военно присъствие. Това е напът да промени геополитическите изчисления както на другите източноазиатски страни, така и на световните сили.

Стратегически демонстрации на военна мощ

Един от основните моменти през годината беше грандиозният военен парад по повод 80-годишнината от основаването на управляващата партия на Северна Корея през октомври 2025 г., по време на който лидерът Ким Чен Ун представи междуконтиненталната балистична ракета "Хвасон-20", която бе провъзгласена от държавните медии за "най-мощното ядрено стратегическо оръжие" на страната, способно да достигне до територията на САЩ, отбелязва Ройтерс. Парадът беше интерпретиран от чуждестранни анализатори като демонстрация на укрепналите стратегически способности и политическа решителност на Северна Корея.

На парада присъстваха и чуждестранни високопоставени представители, включително от Китай и Русия, благодарение на усилията на Пхенян да прекрати дипломатическата си изолация и да се представи като значим военен фактор на световната сцена, коментира Ройтерс. Демонстрацията имаше и вътрешнополитическа цел - да потвърди авторитета на Ким и централната роля на военната сила в националната политика.

В допълнение към представянето на междуконтиненталната балистична ракета през 2025 г. Северна Корея извърши и поредица от изпитания на балистични ракети, включително системи с малък обсег и тактически оръжия, за да демонстрира боеготовността си и способностите си да възпира външни заплахи.

Военни ангажименти в чужбина: Участието във войната на Русия в Украйна

В началото на 2025 г. прякото участие на Северна Корея в конфликта между Русия и Украйна прикова вниманието на всички световни наблюдатели, отбелязва Ройтерс. Различни разузнавателни агенции обявиха, че Пхенян не само е доставял боеприпаси, артилерийски снаряди и ракети на руските сили – критичен фактор за поддържането на военните усилия на Москва, но и е разположил севернокорейски войски в подкрепа на руските операции в региона на Курск. Западните разузнавателни служби и южнокорейски източници оцениха броя на жертвите сред тези контингенти като голям, въпреки че държавните севернокорейски медии заявиха, че севернокорейските военни са се завърнали в страната след постигнати героични успехи.

През декември 2025 г. севернокорейските държавни медии съобщиха, че в страната са се завърнали инженерни подразделения, участвали в разминирането на Курска област след изтласкването на украинските войски, и посочиха, че военнослужещи от контингента са получили най-високите военни отличия, посочва Ройтерс. Във всички официални позиции на Пхенян се подчертава солидарността с Москва и необходимостта от военна самодостатъчност, свързана с петгодишните планове за развитие, като се посочва, че това са важни стъпки в повишаването на статута на Северна Корея на военна сила на световната сцена.

Участието във войната в Украйна – рядко признавано публично от Пхенян преди 2025 г. – сигнализира за значителна промяна: Северна Корея вече се ангажира във външни конфликти по начин, който замъглява границите между наемническа подкрепа и официално стратегическо партньорство, отбелязва Ройтерс. То също така засили възприятието, че Пхенян е получил осезаеми ползи от Русия, включително обмен на военни технологии и икономическа подкрепа.

Задълбочаване на връзките с Русия и Китай

Стратегическото партньорство между Северна Корея и Русия навлезе в нова фаза през 2025 г. след подписването на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство с Русия, който влезе в сила в края на 2024 г. и остана в сила през цялата 2025 година, коментира Ройтерс. Този договор обхваща сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, отразявайки съзнателно съгласуване на интересите на фона на общата опозиция на Северна Корея, Русия и Китай срещу влиянието на САЩ и западните санкции. През 2025 г. Пхенян и Москва напреднаха и в символичното и в практическото сътрудничество - започна строителството на пътен мост, свързващ Русия и Северна Корея през река Тюмен, за да се улесни търговията и логистиката в момент, когато санкциите правят сухопътния достъп за стоки и енергия още по-важен.

Научните анализи на отношенията между Китай, Русия и Северна Корея подчертават, че макар тристранното сътрудничество да няма официален характер на съюз, фактическата координация между страните е довела до промяна в регионалната стратегическа динамика, пише неправителствената организация Институт за изследване на външната политика. Тези партньорства обслужват няколко цели - Русия иска боеприпаси и работна ръка, за да поддържа военните си усилия в Украйна, Китай използва подкрепата на Северна Корея, за да противодейства на лидерството на САЩ в сферата на сигурността в Азия, а Пхенян използва отношенията, за да избегне санкциите и да получава достъп до технологии.

Експертите обаче предупреждават, че това сътрудничество не означава непременно създаването на безпроблемен и траен съюз. Историческото недоверие и различните приоритети на Пекин, Москва и Пхенян ще продължат да определят контурите на взаимодействието им и в бъдеще, прогнозира Институтът за изследване на външната политика.

Напредък в областта на ядрените оръжия и ракетите

Модернизацията на севернокорейските въоръжени сили през 2025 г. не беше не само символична, отбелязва Асошиейтед прес. Представянето на ракетата "Хвасон-20" и последователните послания за укрепването на ядрените сили отразиха постоянните усилия на ръководството на страната за трайното установяване на Северна Корея като ядрена сила. Чуждестранни анализатори сочат, че разполагането и усъвършенстването на севернокорейските ракети, демонстрирани на паради и чрез ракетни изпитания, има за цел както да оказва възпиращ ефект, така и да помогне на страната да спечели по-добри позиции в международната дипломация. Потенциалните способности на ракетните системи на Северна Корея – включително големия обсег на "Хвасон-20" и възможността ракетата да разполага с технология за независимо насочване на няколко отделни бойни глави, предизвикват опасения сред американските, южнокорейските и японските военни анализатори относно стратегическия баланс.

Северна Корея също така активно развива способностите си за наблюдение и атака чрез безпилотни летателни апарати и интегрирани платформи, подпомагани от изкуствен интелект, които бяха тествани на 18 септември 2025 г., посочва АП.

Дипломация, вътрешна политика и регионално влияние

Докато събитията в сферата на отбраната доминираха в новините, Пхенян през годината също така консолидира вътрешния си политически контрол, отбелязва АП. Държавните медии отразиха през декември подготовката за конгреса на управляващата Корейска трудова партия - събитие, което се провежда веднъж на пет години, определя политическата посока на страната и дава възможност на Ким Чен Ун да затвърди авторитета си и стратегическите си приоритети.

В дипломатическо отношение Северна Корея продължи да поддържа официалната си политика на враждебност към Южна Корея, като определи съседната страна за "постоянен враг" чрез конституционни промени миналата година и двете страни си размениха провокации чрез балони с отпадъци и чрез високоговорители за излъчване на пропаганда по границата, коментира Ей Би Си.

Все пак е възможно в близко бъдеще взаимоотношенията на Пхенян със Сеул да се подобрят благодарение на политическата промяна в Южна Корея, където на власт дойде по-либерално настроена администрация, която е по-склонна към диалог, отбелязва американската медия. Чуждестранни анализатори обаче посочват, че докато Сеул се стреми към диалог, засилващите се връзки на Пхенян с Русия и войнствената му позиция подкопават перспективите за деескалация.

Глобални реакции и стратегически последици

Действията на Северна Корея през 2025 г. имаха отзвук далеч отвъд границите на Източна Азия, посочва Ей Би Си. Изпращането на войски и оръжия в Русия и засиленото стратегическо сътрудничество с Пекин и Москва повлияха на глобалните стратегии за сигурност, което доведе до увеличаване на разходите за отбрана в Япония и Южна Корея и до преосмисляне на политиката на САЩ по отношение на възпирането в региона.

Анализатори предполагат, че геополитическата позиция на Северна Корея през 2025 г., съчетаваща военни сигнали със стратегически партньорства, е предназначена да позиционира Пхенян като ключов противовес на установените от САЩ регионални рамки за сигурност. Ако успее да направи това успешно, Северна Корея може да постави под въпрос традиционните дипломатически подходи на Запада към нея, като например налагането на санкции и опитите за ограничаване на ядрения ѝ арсенал, и да окаже натиск върху съседните страни да преразгледат отбранителните си съюзи и планове, заключава Ей Би Си.

(Владимир Арангелов, БТА)