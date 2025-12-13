IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ким Чен Ун посрещна севернокорейски войници, завърнали се от Русия

Отдаде почит на деветима военнослужещи, загинали там

13.12.2025 | 08:36 ч.
Северна Корея проведе церемония по посрещане на инженерни войски, които се завърнаха от западната руска Курска област, след като изпълниха мисия по разминиране. Лидерът Ким Чен Ун отдаде почит на деветима военнослужещи, загинали там, предаде Йонхап.

Церемонията се състоя вчера в Пхенян по случай завръщането на военнослужещи от 528-и инженерен полк, които заминаха за Курска област в началото на август, съобщи днес Корейската централна телеграфна агенция.

Пхенян изпрати около 1000 войници от инженерните войски в Курска област, за да се включат в работата на руските сили по обезвреждане на мини, заложени от украински войници. По-рано Северна Корея разположи около 15 000 военнослужещи за участие в бойни действия в подкрепа на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

По време на церемонията Ким изрази признателност към военните за безопасното им завръщане и отбеляза „сърцераздирателната загуба на девет живота“.
(БТА)

