Ядрена тайна, заровена в хималайските ледници: Как ЦРУ загуби радиоактивно устройство в Индия

Екипът от катерачи, избран и обучен от ЦРУ за тайна мисия в Хималаите, имал всичко под ръка: антената, кабелите и мистериозното устройство SNAP-19C – преносим генератор, захранван с радиоактивно гориво, подобен на използваните в мисии за дълбоки океански и космически изследвания. Екипът бил изпратен в планините на Северна Индия, за да сглоби цялото това специално оборудване, включително ядреното устройство с размерите на плажна топка, за шпионска операция срещу Китай, който току-що бил изпробвал атомна бомба.

Стъпка по стъпка катерачите се движели по много тесен планински хребет, докато силният вятър духал отпред, а те се мъчели по хлъзгавия лед. Една грешна стъпка можела да доведе до падане в пропаст, дълбока стотици метри. Ала точно преди да достигнат върха на Нанда Деви, времето "полудяло". Вятърът се усилил, облаците се спуснали и катерачите били обхванати от виелица. Върхът на планината изчезнал напълно от погледа. Ръководителят на екипа, капитан Манмохан Сингх Кохли, решил да прекрати мисията, за да спаси живота на катерачите. Те слезли от планината, след като срили оборудването на ЦРУ на ледена тераса, оставяйки след себе си ядрено устройство, съдържащо една трета от количеството плутоний, използвано в атомната бомба, взривена над Нагасаки в края на Втората световна война.

Устройството, изоставено в Лагер IV през 1965 г., никога повече не е видяно. Заровено под скали и лед в Хималаите, на едно от най-изолираните места на Земята, лежи сензационна глава от Студената война, а последиците от нея се усещат и днес, пише New York Times.

Какво се случи с американското ядрено устройство, съдържащо силно радиоактивно гориво? Никой не знае отговора на този въпрос.

Неуспешна операция на ЦРУ и усилията на президента на САЩ Джими Картър да скрие съществуването му

Нанда Деви, заобиколена от други непроницаеми върхове, е една от най-трудните за изкачване планини в Хималаите. ЦРУ избира върха, защото е много близо до китайската граница и е втората най-висока планина в Индия, което би дало на американците изгодна точка, от която да наблюдават китайската територия в продължение на стотици километри.

Местните лидери обаче се опасяват, че плутоният, съдържащ се в изгубеното устройство, може да е изтекъл в ледник, което би могло да отрови водата, достигаща до реките, използвани от хората, живеещи надолу по течението.

Правителството на САЩ отказва официално да признае, че са загубили ядреното устройство близо до върха на планината преди 60 години. Мисията е трябвало да остане тайна завинаги, но плановете на ЦРУ се преобръщат с главата надолу.

Известен фотограф, работещ по това време за National Geographic, измислил сложна история, за да прикрие тайната операция. Дори президентът на САЩ Джими Картър се е опитал да прикрие истината за провалената мисия много години преди да стане президент на САЩ.

Подобно на сегашната обстановка и тогава САЩ и Индия са имали трудни отношения. И двете страни са били загрижени за нарастващия ядрен капацитет на Китай и са следили отблизо плановете на Съветския съюз в Афганистан. И точно както сега, най-големите демокрации в света са имали много причини да си сътрудничат, въпреки че са нямали голямо доверие една в друга.

Липсващото ядрено устройство и щетите, които то можеше да причини, лесно можеха да доведат до разрив в отношенията между двете страни. Но, както показват няколко интервюта и бивши секретни документи от архивите на правителствата във Вашингтон и Ню Делхи, това така и не се случва.

Президентът Картър и индийският премиер Морарджи Десай преодоляват недоверието, което измъчвало отношенията им по това време, и си сътрудничат тайно с надеждата, че могат да накарат този проблем да изчезне толкова бързо, колкото изоставеното в Хималаите ядрено устройство.

Радиологично оръжие - зловещият сценарий, от който учените се страхуват

Този път обаче мисията се провалила. Първата вълна от скандали избухва през 70-те години на миналия век, а проблемът не е изчезнал и до днес. Селяни в изолирани селища в този хималайски регион, както и няколко екологични активисти и политици, се опасяват, че ядреното устройство може да попадне в извор, където радиоактивният материал, който съдържа, би могъл да замърси водите, захранващи река Ганг, най-свещената река на Индия, която поддържа живота на милиони хора.

Плутоният е изключително токсичен и ако устройството е повредено, хората, които го намерят, могат да получат рак на черния дроб, белия дроб или костите.

Учените казват, че генераторът няма да експлодира, главно защото, за разлика от ядрения генератор, устройството няма спусък. Те обаче се опасяват от зловещ сценарий, при който плутониевата сърцевина може да бъде използвана за изграждане на радиологично оръжие.

Алпинистите, които са изнесли устройството нагоре по планината и са се заклели да не разкриват нищо за мисията преди десетилетия, винаги са живели със страх в сърцата си, знаейки какви биха могли да бъдат последствията от неуспешната им операция.

"Никога няма да забравя момента, в който го оставих там горе."

Много от тях са починали междувременно, включително капитан Кохли, който е ръководил екипа. Джим Маккарти остава единственият оцелял американски алпинист, участвал в тази мисия.

"Никога няма да забравя момента, в който го оставих там горе", казва Маккарти. "Още тогава знаех, че ще го загубим. Казах си: "Правиш огромна грешка. Ще бъде наистина лошо. Трябва да върнеш генератора. Не можеш да оставяш плутоний близо до ледник, който захранва Ганг!"

Маккарти все още е видимо разтърсен от случилото се по време на мисията преди 60 години.

"Знаете ли колко хора зависят от Ганг?"

Лудият план е създаден от генерал Къртис Лемей, който по това време е бил началник на Военновъздушните сили на Съединените щати и един от архитектите на американската стратегия за ядрени оръжия. Той е и този, който заплашва да бомбардира Северен Виетнам, докато Хайно "се върне в каменната ера".

Идеята е на Бари Бишоп, фотограф на National Geographic и известен катерач, изкачил връх Еверест. По време на парти фотографът разказва на генерала за прекрасната гледка от върха на Еверест, откъдето се виждат Тибет и вътрешен Китай на стотици километри разстояние. Малко след това парти ЦРУ извиква Бишоп и започва да разработва смел план: група американски катерачи тайно да се промъкнат в Хималаите, носейки няколко раници, пълни с оборудване за наблюдение, до върха на планината, където да инсталират секретен сензор, който може да прихваща радиосигнали, излъчвани по време на китайски ракетни изпитания.

"ЦРУ трови водите ни"

Скандалът избухва 13 години по-късно. Първоначалният план на ЦРУ е бил екипът от катерачи да разположи телеметричната станция на връх Канченджунга, третият най-висок връх в света след Еверест и К2.

"Казах им, че който и да съветва ЦРУ, е идиот", споделя капитан Кохли в по-ранно интервю за NYT.

По това време Канченджунга е била изкачвана само веднъж.

"Казах им: "Никога няма да качите цялото това оборудване там горе", заява Маккарти, който бил също толкова изненадан от плана на ЦРУ, колкото и Кохли.

В крайна сметка те избрали Нанда Деви. Капитан Кохли организирал мисии за търсене на устройството през 1967 и 1968 г., но екипите от катерачи не открили нищо. Маккарти смята, че устройството сега е заровено "в най-дълбоката част на ледника".

ЦРУ се опитва няколко пъти да инсталира шпионски устройства в Хималайските планини, но в средата на 70-те години на миналия век технологията беше надмината от новите спътници, изпратени в орбита от САЩ, които можеха да прихванат много повече сигнали от малка антена на планински връх. Когато историята попадна в пресата 13 години по-късно, тя предизвика огромен шум, особено в Индия

Тогава хората излизат по улиците с плакати, на които пише: "ЦРУ трови водата ни".

"Мислех, че генераторът е експлодирал"

Когато свлачище и ледена лавина причиниха масивни наводнения близо до Нанда Деви през 2021 г., капитан Кохли веднага се сетил за липсващия генератор.

"Какво друго би могло да бъде?", запитал се той.

Около 300 души загинаха или изчезнаха при инцидента.

"Първоначално си помислихме, че генераторът е експлодирал", казва Дан Сингх Рана, местен фермер, който е писал за околната среда.

В крайна сметка той сякаш приел заключението на изследователите, според които глобалното затопляне е довело до образуването на огромна пукнатина в ледника, което в крайна сметка е причинило свлачището и наводнението.

"Дори ако устройството не експлодира, то все още е там и това само по себе си подхранва чувството на страх", допълва Рана. "Ако хората могат да отидат на Луната, защо не могат да разберат какво се е случило с това устройство?"

Въпреки че рискът водата на река Ганг да бъде отровена от плутониево замърсяване е много малък, предвид огромните количества вода, които захранват Ганг, генераторът може да бъде много опасен, ако бъде открит от местни жители, които не знаят какво има вътре в металния предмет.

Освен това, ако седемте плутониеви капсули в генератора попаднат в ръцете на терористи, те биха могли да направят оръжие, което, след като бъде хвърлено във въздуха, би разпространило радиоактивен прах навсякъде. Капитан Кохли казва, че ако ЦРУ им беше дало цялата информация за мисията, те.. той не би направил нещата по същия начин.

"Планът им беше глупав, действията им бяха луди, който и да ги е посъветвал, беше безразсъден и ние се оказахме по средата. Цялата работа е тъжна страница в живота ми", казва Коли в интервю, което дава на NYT малко преди да почине.

