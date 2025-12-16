Вашингтон предлага на Киев „платинени“ гаранции за сигурност при определени условия

Съединените щати казаха на Украйна да приеме „платиненото“ им предложение за гаранции за сигурност или да рискува да ги загуби напълно.

Американски официални лица заявиха, че гаранции по модела на НАТО са били предложени в понеделник в Германия по време на мирните преговори, които биха могли да сложат край на войната, ако Украйна се съгласи да отстъпи територия на Русия.

Но те също така предупредиха, че „тези гаранции няма да са на масата завинаги“, в явен ултиматум към Володимир Зеленски да се съгласи с условията.

Американските източници описаха гаранциите за сигурност като „платинен стандарт“ и заявиха, че както Украйна, така и Европа са доволни от усилията, които Доналд Тръмп е положил в предложенията си за предотвратяване на бъдеща руска инвазия.

Подробностите за гаранциите за сигурност не са били оповестени публично. Те са били обсъдени между Зеленски, Стив Уиткоф, американският пратеник за мир, и Джаред Кушнер, зет на Тръмп, по време на двудневни срещи в Берлин.

Американски официални лица заявиха, че според тях 90% от мирното споразумение вече е било договорено от Киев и Москва.

Тръмп заяви в понеделник, че споразумението за прекратяване на войната е по-близо от всякога.

Все още няма споразумение за териториални отстъпки или, според източниците, за предложеното „50-50“ разделение на атомната електроцентрала в Запорожие, в която енергията се произвежда поравно за двете воюващи страни.

Отстъпването на територия от Украйна е неотменимо изискване на Владимир Путин.

Европейските лидери заявиха, че са доволни от предложението на САЩ, което ще очертае защитата на Украйна в случай на бъдеща инвазия от Русия.

Фридрих Мерц, германският канцлер, заяви:

„Това, което САЩ предложиха тук в Берлин по отношение на правни и материални гаранции, е наистина забележително.“

В изявление след вечеря с пратениците на американския президент европейските лидери заявиха, че гаранциите за сигурност представляват „правно обвързващо задължение, подчинено на националните процедури, да се предприемат мерки за възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдещо въоръжено нападение. Тези мерки могат да включват въоръжена сила, разузнавателна и логистична помощ, икономически и дипломатически действия“.

„Най-голямата победа за Украйна досега“

Американски източници заявиха, че предложението е „най-голямата победа за Украйна и за Европа досега“ в мирните преговори, които на моменти доведоха трансатлантическите отношения до най-ниската си точка.

„Основата на това споразумение е да имаме наистина много силни гаранции – подобни на член 5 – както и много силно възпиращо въздействие, размер на военните сили, въоръжение“, заяви американски представител.

Тръмп заяви, че Европа ще играе „голяма роля“ в гаранциите за сигурност, които ще попречат на Русия да атакува отново.

„По отношение на гаранциите за сигурност, ние работим с Европа по този въпрос. Европа ще има голяма роля в това. И ние работим по гаранциите за сигурност, за да не започне отново войната. Не искаме да започне отново война“, заяви той пред репортери в Овалния кабинет.

Американският президент добави, че е разговарял с руския президент Владимир Путин, но не даде повече подробности.

Макар че пълните подробности за споразумението в Берлин все още не са известни, бе посочено, че то ще изисква одобрение от американския Сенат, което е ключово изискване на Киев, за да се гарантира, че обещанията му няма да бъдат отменени от бъдещ американски президент.

Американският президент е уверен, че ще успее да убеди Путин да приеме предложенията на Вашингтон, тъй като се стреми да сложи край на почти четиригодишните брутални сражения между Киев и Москва, заявиха американски представители.

В понеделник, докато преговорите в Берлин бяха в ход, новият шеф на МИ6 заяви, че Путин „протака преговорите“.

В първата си реч в тази роля Блейз Метрюели заяви, че Русия се опитва да „покори Украйна и да тормози членовете на НАТО“.

Преди да замине за германската столица, Зеленски предложи да се откаже от амбициите на страната си да се присъедини към НАТО,

ако на Украйна бъдат предложени солидни и правно обвързващи мерки за сигурност, които да предотвратят бъдеща инвазия.

След преговорите член на украинската делегация заяви, че пратениците на Зеленски и Тръмп са постигнали „реален напредък“ в дискусиите си.

Въпреки положителния тон по отношение на гаранциите за сигурност, европейски източници заявиха, че американският екип е отказал да оттегли искането си Украйна да изтегли войските си от източните райони на Донбас като цена за мира.

Зеленски многократно е отхвърлял идеята, че трябва да се откаже от територии в Донецк, които все още не са превзети от силите на Москва.

Въпреки това основната цел на Украйна и Европа е да се споразумеят за прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии.

Лидерите на ЕС и министър-председателят Сър Киър Стармър също трябва да пристигнат в Берлин тази вечер за поредния кръг от преговори, макар че не е ясно дали американският преговарящ екип ще присъства на тях.

Дипломатически източници са скептични, че Путин ще се съгласи да подпише гаранциите за сигурност, договорени в Берлин.