Въпреки твърденията на висши руски служители, руските военни нямат способността да постигнат оперативен пробив на бойното поле в Украйна.

Вместо това, руските сили са ангажирани в продължителна кампания за завладяване на украинска територия с бавно темпо и ужасна цена.

Въпреки че руската армия в момента печели на бойното поле и запазва стратегическата инициатива, слабите ѝ настъпателни ресурси и липсата на достатъчни възможности за комбинирани въоръжения пречат на оперативен пробив, който би могъл да принуди Украйна да капитулира, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Вместо това, руската армия е ангажирана в продължителна кампания на изтощение, която е в полза на Украйна.

"Руските сили вероятно ще продължат да се борят да поддържат желаните от Кремъл многостранни настъпателни операции в различни оперативни направления поради дългосрочните разходи за материали и човешка сила за подобни операции", оцени Институтът за изследване на войната в последната си оценка за конфликта в Украйна.

През последните дни Кремъл настоява за напредък по фронтовата линия, често преувеличавайки твърденията за напредъка на руските сили. В момента руската армия се фокусира върху Донбас и източна и югоизточна Украйна, особено в посока Вовчанск, Купянск, Сиверск, Покровск-Мирноград и Гуляйполе. Напредъкът обаче е бавен и без перспектива за оперативен пробив.

Атакуването по няколко направления изисква голям брой сили и ресурси. Според конвенционалната военна доктрина, нападателят трябва да има поне три пъти повече войски, за да надделее. Но стратегията на Кремъл за многостранно настъпление пречи на руската армия да използва численото и огневото си превъзходство, за да постигне бързи победи.

„Русия вероятно ще трябва да концентрира още повече сили и да намали приоритета на други фронтови сектори, за да се възползва от тактическите настъпления около Хуляйполе или да се опита да завземе останалата част от Донецка област“, ​​заяви Институтът за изследване на войната.

Руските военни показаха неспособност да поддържат мащабни многостранни настъпателни операции. В същото време украинските военни също не успяха да се възползват от тази руска неспособност да започнат контраофанзиви в други части на линията на контакт, като по този начин намалят въздействието на руските атаки в Донбас. Последният път, когато Киев успя да проведе мащабна контраофанзива, беше през лятото на 2024 г., когато украински механизирани сили нахлуха в Курска област на Русия и се укрепиха на вражеска територия.

Украинският крепостен пояс

Крепостният пояс служи като основна укрепена отбранителна линия на Киев в Донбас от началото на войната през 2014 г. От 2022 г. украинските военни разшириха отбранителните укрепления. Отбранителната линия се състои от градски крепости, като Славянск и Краматорск, и е проектирана да действа като пречупвател на вълните срещу руски атаки. Всякакви опити на руските военни да се ангажират директно с украинския крепостен пояс много вероятно ще разтегнат руските настъпателни ресурси и допълнително ще забавят напредъка. Въпреки това Кремъл показа забележителна способност да регенерира силите си. Дори след като претърпя приблизително 1,2 милиона жертви (и вероятно 250 000 войници, убити в бой), Москва все още успява да разположи достатъчно хора на фронтовата линия, за да поддържа натиск върху украинските сили.

Но без ясна офанзивна стратегия, която приоритизира определени посоки, предимствата на Русия се пропиляват, което дава на Украйна ценно пространство за допълнително укрепване на фронтовата линия в дълбочина и договаряне на по-добри резултати.

Още новини с автор Гергана Попова четете тук

Кое е най-важното събитие в света за отминаващата си 2025 година? Надежда за мир, но войната в Украйна продължава поредна година

Тръмп встъпи в длъжност и постави условия: На Украйна, Русия, на целия свят

Митата на Тръмп – икономически игри срещу ЕС и Китай

Подкрепа към големия брат: Ким Чен Ун прати войски на Путин

Срещата между Путин - Тръмп

Войната в Близкия изток: Мирът е близо, но не съвсем

Санкциите към Лукойл и Роснефт, които засегнаха няколко страни в Европа

Скандалът с корупция в Украйна

Убийството на Чарли Кърк в САЩ

Разследванията в ЕС за корупция: Удар срещу Урсула фон дер Лайен

Смъртта на Папа Франциск и изборът на новия папа Лъв XIV

Природните катаклизми: Голям пожар вилня в Калифорния, земетресение уби хиляди в Минмар, друго люля с дни Санторини

Изкуственият интелект все по-ударно влиза в живота на хората

Общо 1976 гласа