Тръмп ще направи обръщение към нацията утре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще направи обръщение към нацията утре вечерта, предадоха световните агенции.
Той ще говори пред сънародниците си в 21 ч. утре източноамериканско време, което се пада 2 ч. по Гринуич в нощта на сряда срещу четвъртък.
Тръмп не съобщи за какво ще говори пред сънародниците си. Той само каза, че отминаващата година е била изключителна за страната и че най-хубавото предстои.
Малко след това говорителката на Белия дом Карълайн Левин заяви, че Тръмп ще говори за историческите си успехи, постигнати през 2025 г., пише БТА.