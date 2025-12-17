Иранската Нобелова лауреатка Наргес Мохамади е откарана в болница след арест

Иранската Нобелова лауреатка Наргес Мохамади е била откарана в спешното отделение два пъти след ареста си миналата седмица от иранските сили за сигурност, съобщиха членовете на семейството ѝ, след това, което те описват като тежки побоища по време на задържането ѝ в североизточния град Машхад, предаде Асошиейтед прес.

В изявление в социалните медии семейството на Мохамади заяви, че е разговаряло с нея за кратко по телефона след ареста и тя е описала многократни удари, след които е била необходима спешна помощ.

53-годишната Мохамади е била арестувана в петък на събиране, свързано със смъртта на правозащитника Хосроу Аликорди, според фондация „Наргес Мохамади“. Изображения, споделени от поддръжници, я показват как говори пред множество малко преди силите за сигурност да се намесят. Други показват как е отвеждана за медицинска помощ.

Иранските власти не са коментирали публично версията на семейството ѝ и не са отговаряли на въпроси.

В събота властите заявиха, че са разпоредили на служителите по сигурността временно да задържат редица участници в събирането след скандирането на лозунги, които се приемат за „нарушаващи нормите“, а също така определиха задържането като превантивна мярка за собствената ѝ сигурност.

Мохамади спечели Нобеловата награда за мир за 2023 г. за десетилетната си правозащитна дейност в Иран. В миналото тя многократно е била задържана заради активизма си, като е била освобождавана по медицински причини.

(БТА)