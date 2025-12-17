Европейският Eurofighter може скоро да лети за Бангладеш

Бангладеш е последната държава, която предприема стъпки за закупуване на серията изтребители Eurofighter Typhoon. Миналата седмица служители, представляващи военновъздушните сили на Бангладеш, написаха писмо за намерение за закупуване на тези известни самолети от италианския производител Leonardo.

Като част от изискването за многоцелеви бойни самолети, се очаква Дака да получи около дузина Eurofighter.

Въпреки че подробности около потенциалния график за такава доставка не са разкрити, Бангладеш от доста време е набелязала платформата Eurofighter. Всъщност, контингент от военновъздушните сили на Бангладеш посети италианското съоръжение на Leonardо по-рано тази година, за да тества Typhoon. Тъй като южноазиатската държава в момента не разполага с по-усъвършенстван боен самолет във флота си, Eurofighter със сигурност би повишил нейните въздушни умения. Бангладеш лети с комбинация от МиГ-29 от времето на Съветския съюз и китайски проектирани Chengdu F-7, пише Мая Карлин, журналист по национална сигурност в The National Interest.

Ако тази сделка се осъществи, Eurofighter отново ще докаже своята стойност на експортния пазар. Близо 770 от тези изтребители са поръчани от повече от 10 държави до момента, включително Обединеното кралство, Италия, Испания, Германия, Австрия, Кувейт, Саудитска Арабия, Катар и Оман.

Многонационалната, свръхзвукова, многоцелева изтребителна платформа Eurofighter Typhoon е конструирана от консорциум от компании,

представляващи Германия, Великобритания, Италия и Испания. Съвместното усилие първоначално е било обединено като средство за създаване на несравним изтребител за превъзходство във въздуха. Въпреки че Typhoon може технически да не е стелт платформа, неговите нискозабележими качества го правят почти еквивалентен продукт на неговите аналози от пето поколение.

Като се имат предвид най-добрите спецификации и възможности на Typhoon, популярността му по целия свят е логична. През октомври Германия реши да закупи допълнителни 20 изтребителя Eurofighter, за да увеличи въздушната си мощ. Според изявление, публикувано по това време от германското Министерство на отбраната, модернизираните самолети ще бъдат оборудвани с радари с електронно сканиране и други авангардни възможности при доставката. В изявлението се посочва:

"Eurofighter е основната част на германския флот от бойни самолети. Закупуването на Транш 5 [самолети] служи за постепенно прехвърляне на възможностите на остарелия изтребител Tornado в областта на електронния бой и разузнаване (ECR) в платформа, ориентирана към бъдещето, с която Германия ще продължи да „изпълнява целите си в НАТО".

Конкретният вариант за електронна атака, който Берлин ще придобие, ще бъде въоръжен и с AGM-88E AARGM (усъвършенствана противорадиационна управляема ракета), за да замени SEAD (потискане на вражеската противовъздушна отбрана) и DEAD (унищожаване на вражеската противовъздушна отбрана), които в момента се изпълняват от Panavia Tornado.