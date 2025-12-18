Пътник се качи на полет на British Airways без паспорт, билет и бордна карта

Самотен пътник успя да се промъкне на полет на British Airways на летище Хийтроу без билет, бордна карта и паспорт и беше разкрит едва след като многократно е заемал местата на другите пътници.

Мъжът се качил на полет на British Airways до Осло в 07:20 ч. сутринта в събота, след като се твърди, че е последвал пътниците през охраната и след това е заобиколил проверките на изхода за заминаване.

Той бил разкрит едва след като Airbus A320 се напълнил, като кабинният екипаж се усъмнил, когато той продължил да се мести от седалка на седалка и не успял да покаже никакви документи за пътуване.

Източници от летището съобщиха, че мъжът по-късно е бил арестуван от полицията, въпреки че е преминал през пълна проверка за сигурност, преди да стигне до изхода.

Разбира се, че лицето се е представило за част от семейна група по време на последната паспортна проверка, сливайки се с тълпата, докато документите му са били проверявани преди качване на борда.

Майк ЛаКорт, който е бил на борда, седнал в самата предна част на самолета, е бил свидетел на драмата, която се е разиграла.

Той каза пред The Telegraph, че мъжът се е разхождал из кабината, докато качването е продължавало, преди членовете на екипажа да го предизвикат и да осъзнаят, че няма бордна карта.

Той описа натрапника като "мърляв мъж на около 20 или 30 години, облечен в светъл анцуг и носещ малка раница".

Източници съобщават, че мъжът е получил достъп до охраната, като е следвал плътно други пътници през автоматични порти на Терминал Три, където обикновено се изисква сканиране на бордни карти преди влизане.

Въпреки че е преминал проверки за сигурност за забранени предмети, той не е бил спрян на портата и е успял да се качи на самолета незабелязано.

След като ситуацията е била установена, охраната на летището и въоръжена полиция са били извикани до самолета и са ескортирали мъжа. След това членовете на екипажа са проверили седалките и са претърсили горните шкафчета, преди да наредят на всички законни пътници да слязат.

Самолетът е бил подложен на допълнителни проверки за сигурност, включително с кучета-търсачи, преди пътниците да бъдат допуснати обратно на борда.

Полетът в крайна сметка е бил забавен с повече от три часа.

Филип Баум, гостуващ професор по авиационна сигурност в университета в Ковънтри, определи инцидента като сериозен провал, заявявайки, че авиокомпаниите трябва да могат да отчитат всяко лице на борда на самолета по всяко време, въпреки че съществуват предпазни мерки за защита на пилотската кабина.

Съобщава се, че на пътниците е бил предложен малък ваучер като компенсация за закъснението, който според един пътник е възлизал на приблизително 10 паунда и е могъл да бъде осребрен само чрез мобилно приложение.

British Airways и летище Хийтроу отказаха коментар за инцидента.