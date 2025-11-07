Wi-Fly! British Airways и Starlink на Мъск ще осигурят бърз интернет на 11 500 м

British Airways ще осигури безплатен Wi-Fi на борда, "който ще накара пътниците да се чувствате като у дома си дори на 11 500 метра“, след като подписа споразумение със Starlink на Илон Мъск. Авиокомпанията ще започне да внедрява технологията в полетите си още от следващата година като част от трансформация на стойност 7 милиарда паунда.

Собственикът на British Airways, International Airlines Group, постигна споразумение със Starlink за осигуряване на интернет свързаност на повече от 500 самолета на своите превозвачи. Starlink, който използва хиляди спътници в орбита около Земята, е собственост на аерокосмическата компания SpaceX на Мъск.

British Airways заяви, че пътниците ще имат достъп до безплатен Wi-Fi „независимо в коя кабина пътуват“ и няма да е необходимо „специално влизане“. Компанията също така твърди, че връзката ще бъде два пъти по-бърза от домашния широколентов интернет. В момента авиокомпанията предлага ограничен Wi-Fi чрез своите въздушни услуги в повечето си самолети.

Това варира от текстови съобщения, безплатни за членовете на клуба за лоялност, до пакети, позволяващи на пътниците да „стриймват музика, видео съдържание и филми“. Това струва между 4,99 и 21,99 паунда в зависимост от продължителността.

"Стартирането на Starlink както в нашите самолети за дълги, така и за къси разстояния е революционно за нас и нашите клиенти, предлагайки им безпроблемна свързаност от изход до изход. Особено при полети на къси разстояния, това наистина ще ни отличи от конкурентите ни", споделя Шон Дойл, главен изпълнителен директор на British Airways.

"С нашия нов Wi-Fi, захранван от Starlink, нашите клиенти ще могат да се насладят на светкавично бърз интернет с ниско забавяне от момента на качване до момента на кацане – дори над океани и отдалечени региони", добави Дойл.