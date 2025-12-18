IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Напрежение в Брюксел заради фермерите: Хвърлят картофи и димки ВИДЕО/СНИМКИ

Приблизително 40 фермерски асоциации се обединиха

18.12.2025 | 15:25 ч. 15

Приблизително 40 фермерски асоциации се обединиха, за да осъдят селскостопанската политика на Европейския съюз и търговското споразумение, което ЕС иска да сключи с няколко южноамерикански държави. Сред тях има и български представители. От зазоряване стотици трактори се насочиха към столицата, причинявайки големи забавяния и блокажи по основните пътища за достъп, като на някои места движението е напълно спряно.

Ситуацията беше напрегна през сутринта в някои райони, особено близо до площад Люксембург, където полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, след като бяха хвърлени различни предмети и бяха запалени пожари на няколко места, съобщава La Libre Belgique.

В изявление, подписано от девет европейски агро-хранителни групи, представители на сектора обясниха, че предложените защитни мерки във връзка с търговското споразумение "остават недостатъчни, за да предотвратят смущения на пазара" и не успяват да осигурят "равностойни условия" за европейските фермери и производители.

Поради протеста местната полиция призова жителите на Брюксел да избягват шофирането и да работят от вкъщи, ако е възможно

Протестът намери неочаквана политическа подкрепа в часовете преди откриването на Съвета. Унгарският премиер Виктор Орбан открито застана на страната на демонстрантите и отправи директно послание от Брюксел:

"Фермерите са 100% прав"“, каза той, визирайки нарастващото недоволство в европейския селскостопански сектор.

От ранна сутрин конвои от трактори от Белгия, Франция и други съседни страни задръстиха основните пътища за достъп до европейския квартал. Полицейското присъствие беше засилено, като големи площи бяха отцепени около основните институции на ЕС. През целия ден избухват моменти на напрежение между протестиращите и силите за сигурност, включително хвърляне на картофи и пиротехнически устройства, както и спорадично използване на водни оръдия и сълзотворен газ за разпръскване на най-конфронтационните групи.

