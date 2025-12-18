Напрежение в Брюксел заради фермерите: Хвърлят картофи и димки ВИДЕО/СНИМКИ

Приблизително 40 фермерски асоциации се обединиха, за да осъдят селскостопанската политика на Европейския съюз и търговското споразумение, което ЕС иска да сключи с няколко южноамерикански държави. Сред тях има и български представители. От зазоряване стотици трактори се насочиха към столицата, причинявайки големи забавяния и блокажи по основните пътища за достъп, като на някои места движението е напълно спряно.
La manifestation des #agriculteurs européens dégénère devant le Parlement Européen à #Bruxelles.
Nombreux jets de patates et projectiles contre gaz lacrymogène et lance à eau.#Brussel #Brussels pic.twitter.com/lGd6Vq0oGX— Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025
Ситуацията беше напрегна през сутринта в някои райони, особено близо до площад Люксембург, където полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, след като бяха хвърлени различни предмети и бяха запалени пожари на няколко места, съобщава La Libre Belgique.
Around 500 tractors and 10,000 farmers from across the EU marched on Brussels to demand changes in agricultural legislation, a mobilization Politico described as the largest protest in the city since the 1990s.
Follow: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/YBvSn4dTBu— PressTV Extra (@PresstvExtra) December 18, 2025
В изявление, подписано от девет европейски агро-хранителни групи, представители на сектора обясниха, че предложените защитни мерки във връзка с търговското споразумение "остават недостатъчни, за да предотвратят смущения на пазара" и не успяват да осигурят "равностойни условия" за европейските фермери и производители.
Поради протеста местната полиция призова жителите на Брюксел да избягват шофирането и да работят от вкъщи, ако е възможно
🚨 LES TRACTEURS ATTAQUÉS AU CANON À EAU À BRUXELLES !
De nombreux agriculteurs continuent d’arriver au abords des institutions européennes pour exprimer leur colère. La police vient de commencer à réprimer l’action.December 18, 2025
Протестът намери неочаквана политическа подкрепа в часовете преди откриването на Съвета. Унгарският премиер Виктор Орбан открито застана на страната на демонстрантите и отправи директно послание от Брюксел:
Incidents en cours devant le Parlement Européen à #Bruxelles lors de la manifestation des agriculteurs européens ontre le Mercosur.
Fortes tensions depuis plus de deux heures.#Brussel #Brussels #Agriculteurs pic.twitter.com/7L42Nv9kMI— Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025
"Фермерите са 100% прав"“, каза той, визирайки нарастващото недоволство в европейския селскостопански сектор.
От ранна сутрин конвои от трактори от Белгия, Франция и други съседни страни задръстиха основните пътища за достъп до европейския квартал. Полицейското присъствие беше засилено, като големи площи бяха отцепени около основните институции на ЕС. През целия ден избухват моменти на напрежение между протестиращите и силите за сигурност, включително хвърляне на картофи и пиротехнически устройства, както и спорадично използване на водни оръдия и сълзотворен газ за разпръскване на най-конфронтационните групи.
📢Our writer @JavierVillamor witnessed this just moments ago: Belgian police teargassing the protesting farmers. Is the von der Leyen Commission awake? pic.twitter.com/8YaGWAXycV— The European Conservative (@EuroConOfficial) December 18, 2025