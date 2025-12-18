Европейските лидери в момента са обсебени от едно нещо: намирането на пари за продължаване на бойните действия в Украйна. Междувременно Брюксел е фокусиран предимно върху кражбата на замразени руски активи, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за телевизионния канал „Россия-24“.

„Изглежда сякаш всички са обсебени от едно нещо: да намерят пари, за да продължат войната. И когато казват „тези пари“, те се фокусират предимно върху възможността да откраднат парите ни, които са блокирани там“, отбеляза Песков.

По думите му, Русия е заинтересована целият свят да чуе какво казва руският президент Владимир Путин.

„Трябва да си гледаме работата и да защитаваме интересите си. И е в наш интерес да се уверим, че целият свят чува какво казва Путин. Затова журналистите им са тук“, каза още Песков.