Всякакви санкции вредят на подобряването на отношенията между държавите, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Всякакви санкции са вредни за подобряването на отношенията, това е очевидно", каза Песков в отговор на въпрос дали евентуални нови санкции на САЩ срещу Русия, за които Bloomberg съобщи по-рано, биха могли да навредят на подобряването на отношенията между Москва и Вашингтон и да повлияят негативно на украинското уреждане.

Свързани статии Беззъбите санкции на Америка срещу руския петрол

"Москва все още не е получила съобщения за евентуални нови антируски санкции от САЩ, но Кремъл е наясно, че Вашингтон има подобни планове", каза той, коментирайки публикация на Bloomberg, че САЩ обмислят налагането на нови санкции срещу Русия, ако президентът Владимир Путин откаже да подпише мирно споразумение за конфликта в Украйна.