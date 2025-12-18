IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Русия се готви за контакти със САЩ по въпроса за Украйна

Кирил Дмитриев отново ще води руската делегация за преговори в САЩ

18.12.2025 | 14:33 ч.
От Кремъл съобщиха, че са готови за контакт със САЩ, за да получат подробности за техните преговори с европейските сили и Украйна за възможно споразумение за слагане на край на войната в Украйна, съобщава агенция Ройтерс.

По-рано американското издание Politico написа, че американски и руски официални лица се очаква да се срещнат в Маями през уикенда и че руската делегация ще включва пратеника на руския президент Владимир Путин за инвестициите Кирил Дмитриев.

"Ние наистина подготвяме определени контакти с нашите американски колеги, за да получим информация за резултатите от работата, която американците са свършили с европейците и с Украйна", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Ройтерс припомня, че САЩ проведоха преговори с Русия, а отделно и с Киев и европейските лидери, относно предложенията за прекратяване на войната в Украйна, но не беше постигнато  споразумение.

Вчера президентът на Руската федерация Владимир Путин заяви, че страната ще завземе повече територия в Украйна със сила, ако Киев и европейските политици, които той нарече "млади прасенца", не се ангажират с предложенията на САЩ за мирно уреждане на конфликта. / БТА

