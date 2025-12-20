Германският канцлер Фридрих Мерц, наречен наскоро от Foreign Policy "човекът, когото Германия обича да мрази", се превърна в лицето на германското следвоенно превъоръжаване. Според Мерц, "Pax Americana" – периодът след Студената война, в който военната, икономическата и политическата мощ на САЩ беше безпрецедентна и Вашингтон се радваше на пълна доминация над света, официално е приключил.

Той е прав за последната част, но е забавно да се чуе това от лидера на страна, която се е превърнала в малко повече от клиентска държава на Вашингтон, Лондон и Брюксел, що се отнася до германската външна политика. В края на краищата, допреди няколко години в Германия съществуваше двупартиен консенсус, че война с Русия е както нежелана, така и избежима. Всъщност икономическото чудо на Германия след Студената война беше подхранено от евтината руска енергия – и дори когато Берлин се отдръпна от външната политика на Русия от 2014 г. нататък, той разбираше, че достъпът до руски газ е икономическа необходимост, пише Брандън Дж. Вайхерт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

Освен това германските лидери като цяло се съгласиха, че Украйна не трябва да става част от военния алианс НАТО, като мотивираха това с аргумента, че нейното присъединяване ще бъде възприето като акт на агресия от Кремъл. Въпреки това европейците предоставят военна подкрепа, подобна на тази на НАТО, и неофициални гаранции на украинците, които се защитават срещу руснаците в източна и южна Украйна.

Дали Германия наистина ще се превъоръжи?

Берлин е сред най-активните европейски държави, които изискват превъоръжаване на континента. Правителството на Мерц следва тези призиви. За много хора в Америка това е добре дошло, като се има предвид, че доскоро Европа по същество прехвърляше отговорността за своята съвместна отбрана на далечна Америка.

В същото време, въпреки всички разговори за солидарност с НАТО и запазване на алианса, е важно да си припомним, че истинският приоритет на НАТО сред нейните основатели преди десетилетия беше "да държи Русия навън, американците вътре и германците под контрол".

Днес и трите цели изглежда са изгубени. Руснаците натискат Европа. Германците се превъоръжават масивно – въпреки че все още не е ясно дали това ще донесе полза на Берлин, тъй като повечето германци, анкетирани в проучване, посочват, че не биха взели оръжие, за да защитят Германия, дори ако тя бъде нападната – а американците очевидно се отдалечават от Европа.

Сега Германия е направила поръчка към Rheinmetall за огромни количества 120-милиметрови танкови боеприпаси. Новата поръчка е част от по-голяма рамка, подписана за пръв път през юли 2023 г., и е на стойност няколкостотин милиона евро (въпреки че конкретното количество боеприпаси или точната стойност не са оповестени публично). 120-милиметровите боеприпаси, които са поръчани en masse, се използват от основния боен танк (MBT) на Германия, Leopard 2.

Тази сделка отразява как Германия отговаря на публичните си призиви за превъоръжаване в цяла Европа. Берлин се фокусира върху осигуряването на достатъчно боеприпаси за своя Leopard 2, което показва намерението му да разчита в голяма степен на тази система, ако избухне война между Германия и Русия.

Последната голяма сухопътна война с участието на танкове в Източна Европа е била по време на Втората световна война, когато руснаците решително победиха германците и след това прекараха десетилетия в брутално отношение към тях.

Защо Берлин би допуснал да предизвика такъв исторически гняв от страна на Москва, е непонятно – особено след като няма реални индикации от Русия, че Кремъл възнамерява да атакува Европа или Германия.

В действителност е малко вероятно Германия да е реална цел на руската военна агресия.

В момента Rheinmetall доставя 120-милиметрови боеприпаси на няколко европейски държави, включително Украйна, които използват Leopard-2. Този план на правителството на Мерц не само има за цел да превъоръжи основния танк на Германия, но и да задържи украинците в борбата малко по-дълго.

Превъоръжаването на Германия не служи на икономическите ѝ цели

В крайна сметка цялото това изпитание е абсурдна загуба на време, пари и ценни ресурси. Германия, въпреки икономическия си спад след 2022 г. – дължащ се до голяма степен на разрушаването на газопровода „Северен поток II“ – остава пулсиращият икономически център на Европа. Вместо да хаби дипломатическия си капитал за подготовка на поредната военна акция срещу Русия, Берлин би трябвало да използва тази възможност, за да намали напрежението между Европа и Русия. Тя трябва да се опита да възстанови търговските си връзки с Русия (като същевременно намали връзките си с Китай) и да реинвестира парите не в разширяване на благоденствието на германците чрез съживяване на вътрешната икономика.

Нищо добро няма да излезе от това превъоръжаване, ако целта е да се продължи да се изливат ресурси в Украйна и да се влиза в конфликт с разярената руска мечка – не и когато германската икономика (и по-широката европейска икономика) е в такова бедствено състояние.