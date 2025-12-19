Макрон с призив Европа да възобнови диалога с Путин

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че вярва, че би било полезно Европа да възобнови диалога си с руския президент Владимир Путин, след като лидерите постигнаха споразумение за финансиране на Украйна на срещата на върха на ЕС.

"Вярвам, че е в наш интерес като европейци и украинци да намерим правилната рамка за възобновяване на тази дискусия", каза Макрон, цитиран от AFP.

Френският лидер добави, че европейците трябва да намерят средствата да го направят “през следващите седмици“.

"Или в рамките на сегашните преговори ще бъде постигнат устойчив мир, или ще намерим формула за възобновяване на диалога между европейците и Русия – при условия на прозрачност и в тясно сътрудничество с Украйна. В такъв случай отново би било полезно да разговаряме с Владимир Путин", заяви френският президент в разговор с журналисти в Брюксел.

Общ интерес

Френският държавен глава предупреди, че при липса на общ формат за диалог, преговорите могат да се водят по по-непряк и неефективен начин.

"В противен случай ще се окаже, че преговаряме помежду си, а след това отделни представители ще отидат сами да обсъждат въпроса с руснаците", отбеляза Макрон, като допълни, че това не е най-добрият възможен сценарий.