Зеленски за отпуснатите пари от ЕС: Това е значителна подкрепа

Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира решението на Европейския съюз да отпусне ново финансиране в размер на 90 млрд. евро за страната му. Заседанието в европарламента продължи над 17 часа.

"Благодарен съм на всички лидери на Европейския съюз за решението на Европейския съвет за финансова подкрепа от 90 милиарда евро за Украйна през 2026-2027 г. Това е значителна подкрепа, която наистина укрепва нашата устойчивост", каза в съобщение Зеленски.

Украинският президент добавя, че е важно руските активи да останат обездвижени, а Украйна да получи гаранция за финансова сигурност за следващите години.

I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

"Благодаря ви за резултата и за единството. Заедно ние защитаваме бъдещето на нашия континент", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

След дългото заседание Антонио Коща, председателят на Европейския съвет, заяви, че ЕС не само е дало обещание, но го е и изпълнило.

“Заемът за Украйна, договорен тази нощ от Европейския съвет, ще бъде изтеглен само от държавите в ЕС, които желаят да се включат”, уточни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.