Екзекутираха мъж от Флорида, убил двойка при влизане с взлом

Мъж от Флорида беше екзекутиран за убийството на двама души - мъж и неговата приятелка - по време на нахлуване в дома им.

Франк Атън Уолс беше умъртвен чрез смъртоносна инжекция с три медикамента на 18 ноември. Екзекуцията е извършена във Флоридския щатски затвор край Старк, Флорида, съобщава Associated Press. Смъртта на 58-годишния Уолс е 19-ата екзекуция във Флорида за тази година.

Уолс е бил осъден по две обвинения за убийство и първоначално получава смъртна присъда през 1988 г., съобщава Associated Press. Впоследствие Върховният съд на Флорида отменя присъдата и разпорежда нов процес, при който Уолс отново е признат за виновен и повторно осъден на смърт през 1992 година. Наказанието, обаче, не се осъществява. Той е признат за виновен за убийствата на Едуард Алджър и приятелката му Ан Питърсън.

Говорителят на губернатора Рон Десантис - Алекс Ланфранкони - заявява пред Associated Press, че Уолс е направил кратко изявление преди екзекуцията.

"Добър вечер на всички. Оценявам възможността да кажа какво е в сърцето ми. Ако някой от семейството е тук, съжалявам за всичко, което съм направил, за болката, която причиних, и за всичко, което сте преживели през всичките тези години", е цитиран Уолс.

Според съдебни документи, получени от Associated Press, през юли 1987 г. Уолс нахлува в мобилен дом във Флоридския Панхендъл, обитаван от Алджър - военнослужещ във военновъздушната база Еглин - и Питърсън. Смята се, че Уолс е вързал двойката, а след като Алджър успял да се освободи, Уолс прерязал гърлото му и го прострелял в главата. След това нападнал Питърсън и я застрелял, докато тя се опитвала да се освободи.

Години по-късно, след развитието на нови технологии, ДНК доказателства свързват Уолс с изнасилването и убийството на Одри Гиги през май 1987 г. Уолс пледира "без възражения", за да избегне нов процес и възможна нова смъртна присъда. Като част от споразумение с прокуратурата той признава отговорност и за убийствата на други хора - Томи Лу Уидън през март 1985 г. и Синтия Сю Кондра през септември 1986 година.

Според Death Penalty Information Center, Уолс е 47-ият затворник в Съединените щати, екзекутиран тази година след получаване на смъртна присъда.

Най-високият предишен годишен брой екзекуции във Флорида е бил осем през 2014 г., откакто Върховният съд на САЩ възстановява смъртното наказание през 1976 г., съобщава Associated Press. Тази година Флорида е щатът с най-много извършени екзекуции в страната.

Екзекуциите във Флорида се извършват чрез смъртоносна инжекция, включваща седатив, паралитик и медикамент, който спира сърцето, обясняват от щатското министерство на правосъдието, пише People.